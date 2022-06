Glory volgt spoor van Luis Tavares over Russen: ‘Eigenlijk geven ze me gelijk’

Russen in de sportwereld: in elke tak van sport is het een heikel punt van discussie en iedereen gaat er anders mee om. Vraag het de Russische tennisser Daniil Medvedev, die geweigerd werd op Wimbledon, in Rosmalen wél welkom was en de finale aldaar van Tim van Rijthoven verloor, en nu gewoon weer op de US Open zijn titel mag verdedigen.