Boksster Claressa Shields eerste vrouwelijke kampioen met vier wereldtitels

Alvarez verplet­tert uitdager Avni Yildirim

28 februari Saul ‘Canelo’ Alvarez versloeg afgelopen nacht de Turkse Avni Yildirim in drie rondes door knock-out. Met de winst op de Turk wist de Mexicaan zijn WBC- en WBA-supermiddengewicht titels te behouden. Het gevecht vond plaats in het in het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida.