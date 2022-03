Badr Hari tikt tegenstander op de vingers: 'Hij besefte niet hoe gevaarlijk houding fans was’

Badr Hari: ‘Sommige van mijn kinderen hebben me nog nooit zien winnen, weet je wat dat met je doet?’

Gaat Badr Hari (37) morgenavond eindelijk zijn eerste Glory-zege boeken? In alle stilte bereidde hij zich voor op zijn rematch tegen Arek Wrzosek (29). Nu spreekt hij zich één keer uit in aanloop naar het gevecht, over zijn sportieve verhaal, de kritieken én zijn kinderen.

18 maart