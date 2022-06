Badr Hari kijkt uit naar strijd met Alistair Overeem: ‘Vorige gevecht was legendarisch, een hoogtepunt’

met VideoOp 8 oktober staan Alistair Overeem en Badr Hari tegenover elkaar in het Gelredome. Op het evenement Collision 4 maakt de Nederlander zijn debuut voor Glory. Voor de derde keer in zijn carrière neemt hij het op tegen Hari.

Twee keer eerder stonden beide vechters tegenover elkaar. Eén keer won Overeem, één keer Hari. Volgens eerstgenoemde is er wel het een en ander veranderd sinds hun vorige ontmoeting. „Hij zit in een do or die-situatie. Sinds onze laatste ontmoeting ben ik een hele andere vechter. Als ik naar onze vechtstijlen kijk, dan kan het weleens vuurwerk worden.”

Hari staat al jaren droog, waardoor zijn tegenstander het do or die noemt. The Golden Boy wil echter niets weten van een mogelijk einde van zijn loopbaan. „Het leven gaat niet alleen om winst. Het gaat erom hoe je jezelf herstelt van tegenslagen. Ik vind de sport nog steeds heel leuk en voel me goed. Ik denk nog niet eens bijna na over stoppen.”

Ruim een jaar geleden ging Hari in zee met zijn nieuwe trainer Said El Badaoui. Dat vormt voor hem een bron van zelfvertrouwen. „Ik moest me wel even aanpassen, het is een hele andere trainer met een hele andere werkwijze. Als ik met iemand ga trainen, word ik de student en geef ik hem al mijn vertrouwen. Nu beginnen onze vechtvisies samen te komen. De twee stijlen maken elkaar beter.”

Thuiskomen

Voor Overeem, die al tien jaar lang in Amerika woont, wordt het in Arnhem een bijzonder weerzien met zijn landgenoten. „Het voelt als thuiskomen. Dat motiveert me, vechten voor thuisfans. Ik woon al lang in het buitenland, maar Nederland is mijn thuis. Ik zal topfit zijn.”

Op de vorige ontmoeting tussen de twee vechters kijkt Hari positief terug. „Dat gevecht was een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Het was een legendarisch gevecht. Ik dacht dat hij niet heel goed was, maar hij verraste ons enorm. Hij kwam binnen als een tornado. Nu is het anders, we weten wat hij kan, maar hij heeft al lang niet meer gevochten en zonder ritme is deze sport heel lastig.”

Rellen zijn verleden tijd

Kickbockser Badr Hari en organisator Glory verwachten dat supportersrellen zoals die in maart in het Belgische Hasselt nooit meer op een vechtsportgala van de organisatie te zien zijn. Door die rellen moest het gevecht tussen de Pool Arkadiusz Wrzosek en Hari worden gestaakt, net als de rest van het programma die avond. Glory heeft onafhankelijk onderzoek laten doen en neemt maatregelen rond volgende gevechten. Zo mogen vechters niet meer een onbeperkt aantal genodigden meenemen naar het gevecht en hen dicht bij elkaar laten zitten. Het maximum wil Glory-topman Scott Rudmann niet prijsgeven, maar dat ligt ‘zeker onder de honderd’. Uit het onderzoek is volgens Glory gebleken dat tweehonderd supporters die Wrzosek in maart had uitgenodigd en vlak bij elkaar zaten, de rellen veroorzaakten. Daarbij gingen fans met elkaar op de vuist. Ook moet volgens Rudmann de samenwerking met de politie beter en moet de evenementenlocatie de instroom van bezoekers beter op orde hebben. Dat ging in België niet goed, waardoor fans volgens de topman al ‘pissig’ binnenkwamen. Hari noemt de gebeurtenissen een zwarte bladzijde in zijn vechtersloopbaan, al wil hij het er niet veel meer over hebben. „Het was catastrofaal en iets dat ik nog nooit had gezien”, aldus de 37-jarige Amsterdammer op een gezamenlijke persconferentie met Alistair Overeem, in aanloop naar hun gevecht op 8 oktober in Arnhem. Hari respecteert de beslissing van Glory om zijn gevecht met Wrzosek af te breken, al had hij liever doorgevochten. „Ik heb er veel met Glory over gesproken en ik weet dat ze er alles aan doen zodat zulke rellen nooit meer gebeuren.”

Volledig scherm Alistair Overeem en Badr Hari. © Zuffa LLC / Pro Shots / Mischa Keemink