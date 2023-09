Badr Hari kan borst natmaken voor geobsedeerde James McSweeney: ‘Dit is een langgekoesterde wens’

Podcast In de Ring | Ex-kapsalon-snaai­er Serkan Ozcaglayan is nu een afgetraind middenge­wicht

Hij omspeelde met voetbal ooit een keeper, om vervolgens aan zijn shirt getrokken te worden en de betreffende verdediger een linkse hoek te geven. Een doorbraak in het voetbal zat er voor kickbokser Serkan Ozcaglayan (29) niet in. Tegelijkertijd hoopt hij ooit in het stadion van ADO Den Haag een rondje te lopen als kickbokskampioen – en op 17 juni krijgt hij zijn eerste title shot tegen Donovan Wisse. Ozcaglayan gaat in de nieuwste editie van In de Ring in gesprek met vaste gast Remy Bonjasky en presentator Tim Reedijk.