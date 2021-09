Badr Hari is plots ontzettend kwetsbaar: moet hij de eer aan zichzelf houden?

Glory 78 in Ahoy Vechters­pen­si­oen dreigt voor Badr Hari na bizarre knock-out: ‘Grootste drama ooit’

12:34 Ook tegen de relatief onbekende Arkadiusz Wrzosek uit Polen is het Badr Hari niet gelukt om te winnen in de zwaargewichtdivisie van Glory. Ondanks een groot overwicht in het grootste gedeelte van het gevecht was één moment genoeg voor de Pool. Met een headkick kreeg hij Hari neer. Dat roept zonder meer vragen op over de toekomst van de 36-jarige Hari, die al jaren droog staat bij Glory.