Badr Hari duwt, Jamal Ben Saddik spuugt: staredowns lopen wel vaker uit de hand

Khbabez vol vertrouwen na gevecht met Verhoeven: 'Ik heb veel hardere partijen gehad’

12:09 In het kielzog van de gevestigde orde bouwt Tarik Khbabez (29) aan zijn status binnen de zwaargewichtdivisie van Glory. Morgen moet de Marokkaans-Nederlandse kickbokser voorbij de Kroaat Antonio Plazibat zien te komen. Van Rico Verhoeven was hij niet heel erg onder de indruk. ,,Ik heb me kunnen meten aan zijn niveau en ik weet dat ik veel hardere partijen heb gehad.”