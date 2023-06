Antonio Plazibat verheugt zich op gevecht in Ahoy met Luka Modric in de zaal: ‘Wil er een show van maken’

Glory-baas Scott Rudmann kan zijn geluk niet op. Géén Rico Verhoeven en géén Badr Hari op de fight card, maar toch een bijna tot de nok gevuld Rotterdam Ahoy. Glory maakt zich op voor de komst van duizenden Kroaten, die tóch al in Nederland zijn vanwege de Nations League-wedstrijden van Kroatië tegen Oranje en zondag, in de finale tegen Spanje.

Omdat de Kroaten wonnen van het Nederlands elftal, kunnen ze naar drie evenementen in Rotterdam in een paar dagen. Tweemaal de Kuip, voor de halve finale en de eindstrijd. En Rotterdam Ahoy dus, waar Antonio Plazibat (29) uit het Kroatische split om de interim-Glory-titel in het zwaargewicht vecht tegen de Nigeriaans-Nederlandse Tariq Osaro (27). De winnaar van die partij krijgt een gevecht tegen Rico Verhoeven (34) voorgeschoteld, de kampioen die herstellende is van een knieblessure.

Beluister hier de nieuwste In de Ring met Remy Bonjasky, Tim Reedijk en Serkan Ozcaglayan, die morgen kampioen in het middengewicht kan worden:



Plazibat keek met veel plezier naar de interland tussen Kroatië en Oranje, die zijn thuisland won. ,,Het was één van de gekkere wedstrijden van de laatste tijd en ik ben van plan om hetzelfde te doen. Ik wil er zelf een show van maken, zo simpel is het.”

Het wordt voor Plazibat ontegenzeggelijk zijn grootste gevecht uit zijn loopbaan. In hoeverre dat druk met zich meebrengt? ,,Druk? Waarom moet ik daarover klagen? Ik ga vechten in Ahoy voor een vol Kroatisch vak, met de beste voetbalspelers ter wereld die naar me kijken. Ik vecht voor veel geld, voor een interim-kampioenschap. Dat is geen druk, maar blijheid. Hiervoor vecht ik al mijn hele leven.”

Knock-outer

Plazibat staat bekend als knock-outer en voorspelt dan ook geen lang gevecht tegen Osaro, ook een bikkelharde vechter. ,,Ik word als de grootste idioot ooit gezien als al die Kroaten zouden komen en ik een saai gevecht op de mat zou leggen. Dan vragen ze zich af waarvoor ze zijn gekomen. Het wordt one hell of a fight.”

Kroatië, een land van nog geen 4 miljoen inwoners, laat deze week indruk achter in Nederland. Door te winnen van Oranje, met een glansrol voor Luka Modric. Hij verraste als klap op de vuurpijl ook nog een ziek jongetje met zijn shirt, daarmee zijn status als voorbeeld binnen én buiten de lijnen bevestigend. Maar ook door de steun in de Kuip voor het elftal. ,,Misschien weten mensen in Nederland niet precies wat voor eenheid Kroatië is”, aldus Plazibat. ,,Voetbal is na familie en God het belangrijkste wat er is. En als ik vecht, of wie dan ook, staat ook het hele land achter je.”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Publiekswissel voor Luka Modric, met op de achtergrond een fractie van de Kroaten die in de Kuip zaten. © ANP

Khbabez tegen Amine

Plazibat en Osaro vechten dus om een interim-kampioenschap. Dat fenomeen werd gisteren gefileerd door columnist Remy Bonjasky, die oproept om interim-titels af te schaffen. De twee echte titelgevechten gaan tussen Endy Semeleer (kampioen) en Jay Overmeer in het weltergewicht en Donovan Wisse (titelhouder) en Serkan Ozcaglayan in het middengewicht.

Tarik Khbabez zou tegen kampioen Donegi Abena om diens titel in het lichtzwaargewicht knokken, maar die laatste zegde deze week af, tot grote frustratie van Khbabez. Hij kreeg als goedmakertje een gevecht met zijn vriend Mohamed Amine (26) voorgeschoteld, door Glory gebombardeerd tot interim-titelgevecht. Khbabez vond het zwak dat Amine zich zo opwierp als vervanger van Abena, net nadat ‘The Tank’ in een onderling telefoongesprek had gezegd mentaal zo diep te zitten na het afzeggen van de kampioen.

Ik vind wel dat als ik win, ik een title shot verdien. Mohamed Amine

Daarmee lijkt de vriendschap wat bekoeld. Niet voor niets nam Khbabez vandaag geen deel aan de persconferentie van Glory. Amine zei zich van geen kwaad bewust te zijn. ,,Ik zag het schip zinken, daarom redde ik de boot”, aldus de man die in april pas debuteerde voor de organisatie. Velen verwijten hem dat hij de tik die zijn vriend Khbabez te verwerken kreeg, in zijn voordeel gebruikt om hogerop te komen.

,,Zo zie ik het niet”, aldus Amine. ,,Ik denk dat ik hem hiermee help. Anders had hij morgen géén gevecht. Na het gevecht praat ik er met hem over als vrienden, niet voor het oog van de media. Ik vind wel dat als ik win, ik een title shot verdien. Tarik heeft in zijn laatste gevechten laten zien de topuitdager te zijn. Als ik Tarik versla, is Abena dus de volgende.”

