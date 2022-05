Antonio Plazibat slaat Tarik Khbabez knock-out en is klaar voor Rico Verhoeven: ‘Rico, waar ben je?’

Met videoTarik Khbabez heeft het gevecht met de Kroaat Antonio Plazibat, tijdens het studio-evenement van Glory 80, verloren. Khbabez ging in de derde ronde knock-out. Een revanche voor de nederlaag tijdens Glory 78 kwam er dus niet voor de Nederlands-Marokkaanse kickbokser. Na afloop had Plazibat een belangrijke boodschap voor Rico Verhoeven: ‘Ricoooo, waar ben je?’

Khbabez had het vanaf de eerste ronde zwaar tegen Plazibat, de Kroaat die na Rico Verhoeven eerste op de wereldranglijst staat en met wie Khbabez nog een appeltje te schillen had na de nederlaag van vorig jaar. ,,Ik heb wat goed te maken, maar wat ik erger vind, is dat hij me beledigd heeft in een interview. Dat hij niet snapt wat ik bij Glory doe, en zo. Dat ga ik hem laten zien. Ik moet zorgen dat ik er niet té hard in ga zoals de vorige keer”, zei Khbabez vooraf.

De in Marokko geboren kickbokser begon nog aardig, maar de Kroaat ging er vervolgens hard tegenaan. De bel kwam na die eerste ronde op het juiste moment voor Khbabez, die zichzelf in de tweede ronde oprichtte. ,,Nog één keer zo’n ronde”, werd er door een van de weinige aanwezigen geschreeuwd. Dat lukte niet. Plazibat werkte zijn opponent in de derde ronde tegen het canvas, waarna Khbabez te laat opkrabbelde. Einde partij, met de Kroaat als winnaar.

,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik was te gretig”, treurde Khbabez na afloop. ,,Die eerste ronde was voor hem, de tweede ronde was overtuigend voor mij. Ik wilde slimmer vechten, maar ik ben toch weer de fout ingegaan. Ik was te ongecontroleerd en agressief. Als je bloed ruikt, ga je ervoor. Nog één low kick en het was afgelopen. Zo zonde, dit was de kans”, treurde Khbabez na afloop.

Plazibat, die in de tweede ronde zijn knie hoorde klikken en even bang was voor een blessure, sprak zijn respect uit voor Khbabez (,,Het is nooit saai tegen hem”), maar de Kroaat had vooral één duidelijke boodschap. Hij wil vechten tegen Verhoeven. ,,Ik wil Rico. Wat er ook voor nodig is: ik wil tegen hem vechten. Ik kijk al tien jaar naar Rico en ik wacht op dit gevecht dat ik in mijn hoofd al duizenden keren heb gevochten. Of ik ga dood, of ik win. Zo simpel is het. Wanneer? Volgende week, volgend jaar, wanneer hij wil. Ik ben er klaar voor.”

,,Al zetten ze me in een boerderij. Ik wil ritme draaien”, zei Khbabez in een interview vooraf nadat Glory 80 op een debacle was uitgedraaid. Een kleine twee maanden geleden liep een kickboksavond van Glory behoorlijk uit de hand toen supportersgroepen van Badr Hari en Arek Wrzosek slaags raakten. Om fans die een (online) kaartje hadden gekocht tegemoet te komen werd een studio-evenement zonder publiek in het leven geroepen.

Een boerderij werd het niet, maar de locatie werd vooraf niet bekendgemaakt. Terug naar de basis van het kickboksen: geen publiek, geen groot spektakel. ,,Het draait vandaag puur om de vechters en het gevecht in de ring”, zo liet de organisatie vooraf weten.

Voor aanvang van de wedstrijd tussen Khbabez en Plazibat kwam ook Tariq Osaro in actie in het heavyweight. De in Nederland geboren Nigeriaan nam het op tegen de Engelsman Rhys Brudenell. Voor beiden was het hun debuut bij Glory.

Het werd een succesvol debuut voor Osaro, die de uitgeputte Engelsman in de tweede ronde al tot twee keer toe naar adem liet happen. Tot een knock-out kwam het in die ronde nog net niet. Die volgde direct in de derde ronde, toen Osaro vol op zijn vermoeide tegenstander vloog en de scheidsrechter een einde van de partij maakte. ,,Dit is pas het begin. Ik wilde hier winnen en dat heb ik gedaan”, zei de zelfverzekerde Cookie, zoals zijn bijnaam luidt.

