Alistair Overeem bij rentree direct gekoppeld aan Rico Verhoeven in wereldtitelgevecht

Overeem is een legende in de vechtsport, met name in de MMA (mixed martial arts) waarin hij 47 partijen van de 67 won. Onlangs werd hij door vechtsportorganisatie UFC aan de kant geschoven, waarna hij een contract tekende bij Glory. In het verleden was Overeem al actief in het kickboksen, met tien zeges en vier nederlagen. Hij versloeg onder anderen Badr Hari. In 2011 debuteerde hij in de UFC, vlak nadat hij een zwaargewichttitel in het kickboksen had veroverd (K-1 Heavyweight WGP Belt).