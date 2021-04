Afschuwelijke blessure: MMA-vechter raakt vinger kwijt

De vinger van Pliev raakte in de eerste ronde ontwricht, maar zelf wist hij niet precies hoe dat is gebeurd. ,,In de tweede ronde pakte hij (Goodale, red.) vervolgens mijn handschoen en hield hem vast”, verklaarde Pliev na afloop tegenover ESPN over de worsteling die hij met zijn opponent had. ,,Ik voelde wel iets aan mijn vinger, maar we bleven vechten. Nadat de tweede ronde voorbij was, zag ik een stuk bot uitsteken. Ik wilde blijven vechten, maar de dokter wilde dat het gevecht stopte.”