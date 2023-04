Adegbuyi terug in Glory-ring in Duitse Grugahalle, Thaise veelvraat Petch aast op revanche

UpdateBenjamin Adegbuyi (38) keert terug in de ring bij Glory 86, dat op zaterdag 27 mei in de Grugahalle in Essen wordt gehouden. Dat bevestigde de kickboksorganisatie vandaag, een dag nadat deze site bekendmaakte dat het Thaise vedergewicht Petchpanomrung ‘Petch’ Kiatmookao het uithangbord van het evenement wordt.

De Roemeen Adegbuyi 'verloor’ zijn laatste partij van Jamal Ben Saddik in augustus 2022, maar ‘The Goliath’ kreeg een schorsing aan zijn broek vanwege het schenden van de dopingregels. ,,Haters zullen altijd haten, valsspelers zullen altijd valsspelen”, schreef Adegbuyi daarna op sociale media.



Adegbuyi (zesde op de zwaargewichtranglijst) neemt het op 27 mei op tegen de 28-jarige Fransman Sofian Laïdouni. Die debuteerde vorige maand voor Glory met een zege op jurybeslissing op Nabil Khachab, wat hem de tiende plaats op de zwaargewichtranglijst heeft opgeleverd. De winnaar krijgt een plek in de Glory Grand Prix, het achtmanstoernooi voor zwaargewichten in december.



Adegbuyi kwam eerder deze week om heel andere redenen in het nieuws, omdat hij met de schrik vrij kwam bij een zwaar auto-ongeluk.

Petch

Petch staat in Essen tegenover Ahmad Chikh Mousa. De 27-jarige vechter die al meer dan tweehonderd professionele partijen op zijn naam heeft, verloor vorige maand van Tyjani Beztati (25) in het Topsportcentrum in Rotterdam. Beztati is de kampioen een gewichtsklasse hoger, bij de lichtgewichten. In de ‘clash der kampioenen’ met Beztati’s titel als inzet, maakte de Amsterdammer volop gebruik van het lengteverschil met zijn Thaise opponent.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Petch (r) haalt uit naar Tyjani Beztati. © PJ ROCA / Glory

Na de nederlaag gaat het in mei in Essen weer om de vedergewichttitel van Petch zelf. Chikh Mousa is een 23-jarige Duitser die vijfde op de vedergewichtranglijst van Glory staat. Chikh Mousa heeft dus een ‘thuiswedstrijd’.

Kickboksorganisatie Glory kiest opnieuw voor een evenement in Duitsland, nadat Düsseldorf, Bonn en Essen de voorbije maanden al als uitvalsbasis gebruikt werden.

Voordat Glory 86 wordt gehouden, is er op 29 april eerst in Rotterdam Ahoy een viermanstoernooi voor zwaargewichten, met Luis Tavares, Enver Sljivar, Jahfarr Wilnis en Tariq Osaro. Ook staat er die avond onder meer een titelgevecht gepland tussen weltergewichtkampioen Endy Semeleer en de naar het kickboksen teruggekeerde Murthel Groenhart. De winnaar van het viermanstoernooi vecht op 17 juni tegen Antonio Plazibat voor de interim-zwaargewichttitel. Degene die dát gevecht wint, staat na de zomer tegenover de nu geblesseerde wereldkampioen Rico Verhoeven.