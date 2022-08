Achtvoudige wereldkampioen jiujitsu doodgeschoten door dronken man in Brazilië

De Braziliaanse jiujitsukampioen Leandro Lo is gisteren om het leven gekomen na een ruzie met een dronken man. Lo werd in São Paulo in zijn hoofd geschoten in, zo heeft zijn advocaat bevestigd aan persbureau Reuters.

De 33-jarige Lo, wiens volledige naam Leandro Lo Pereira do Nascimento is, woonde samen met vrienden een concert bij in de exclusieve club Sirio in de Braziliaanse metropool São Paulo toen hij het gistermorgen in de vroege uurtjes aan de stok kreeg met een dronken man.

De verdachte – volgens enkele mediaberichten een politieagent die op dat moment geen dienst had – zou in eerste instantie geprobeerd hebben Lo te slaan met een fles, zo melden sommige bronnen. De jiujitsukampioen wist de man daarop in een armgreep te nemen en probeerde hem zodoende te kalmeren. Maar eenmaal ‘weer vrij’ trok de dronkaard een pistool en schoot hij hem door het hoofd.

De hulpdiensten brachten Lo nog in allerijl naar het ziekenhuis, maar daar werd hij uren later hersendood verklaard. Zijn aanvaller nam na de moord de benen en is nog steeds voortvluchtig. Maar zijn identiteit zou gekend zijn. Lo was een van de meest succesvolle Braziliaanse jiujitsu-atleten aller tijden en werd acht keer wereldkampioen.

De Braziliaanse jiujitsu-federatie reageerde verbijsterd op het nieuws van zijn plotse dood. ,,Sportidool Leandro Lo verlaat ons fysiek. We brengen hulde aan de man die zoveel mensen heeft geholpen en geïnspireerd om de kimono over de hele wereld te dragen”, zo luidde een verklaring.

