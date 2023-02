Ski-ondergoed als warme pyjama

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Al jaren draag ik geen pyjama meer ’s nachts. Overdag trouwens ook niet. Als je je in bed omdraait, gaat dat veel te stroef met die lappen stof om je lichaam. Ooit had ik een pyjama van zijde. Dat was het tegenovergestelde want ik gleed gelijk het bed uit.

Nu is een pyjama wel beter dan een nachthemd (het woord alléén al). Zo’n hemd of liever japon heb ik ooit wel eens gedragen. Het staat charmanter dan een pyjama maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Quote Vanaf dat moment slaap ik dus gewoon bloot Mieke van Gompel

Ik heb ooit een enge droom gehad, dat ik helemaal in zo’n nachtpon verstrikt was geraakt en geen adem meer kreeg. Toen ik wakker werd, bleek het eerste waar te zijn. Vanaf dat moment slaap ik dus gewoon bloot. Maar de laatste tijd begin ik het koud te krijgen in bed. Dat ligt niet aan mijn partner, die is nog altijd lekker warm, maar hij heeft dan ook iets aan.

Gisteravond wilde ik dan toch maar een pyjama aandoen. Na enig zoeken vond ik er eentje, maar die was van twee kledingmaten geleden.

Wat kon ik dan aandoen? Nogmaals door mijn kast gestruind en daar zag ik nog mijn ski-ondergoed ofwel thermo-ondergoed. Niet dat ik ooit geskied heb, maar onder mijn motorpak was het wel lekker warm. Motorrijden is er trouwens ook al een poosje niet meer bij. We worden duidelijk een dagje ouder.

Ik trok het sexy setje aan en het paste precies. Mijn man was zeer verrast! Ik heb het lekker warm gehad.

Mieke Gompel,

Zundert

