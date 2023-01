Vuurwerk boven Vlissingen

gastschrijvers Groene vingers: ‘Weet je zeker dat je de goede bonen aan het uittrekken bent?’

Een zonnige dag ergens in 1975. ,,Zo jongen, vandaag moet je me maar eens in de tuin helpen”, zei mijn vader. O nee hè, daar had ik dus echt helemaal geen zin in, dacht ik. Mijn vader had een volkstuintje bij de tuiniersvereniging ‘Tuinderslust’. Lust? Ik zat in een heel andere fase in mijn leven en dat bestond uit voetballen en doktertje spelen. Maar goed, mijn vader had ‘Tuinderslust’.

1 januari