Hondenbelasting blijft: ‘Lekker doorgaan met een makkelijke manier van geld vangen’

In steeds meer gemeentes verdwijnt de hondenbelasting. Bij meerdere gemeentes in ons land is deze achterhaalde belasting zelfs al lang opgeheven. Des te schever is het verschil dat er hier gemeentes zijn die de hondenbelasting zelfs nog eens even gaan verhógen! Middelburg stopt ermee, hoera, maar Veere en Vlissingen gaan nog lekker door met deze makkelijke manier van geld vangen (75 euro voor een hond en 132 euro voor twee honden) helaas. Waarom kunnen deze drie kleine gemeentes, die samen Walcheren vormen, niet eens onderling samenwerken over dit soort kolderieke regeltjes? Dat zou voor veel mensen zéér welkom zijn en ook nog eens erg gewaardeerd worden!

Inge Damen, Biggekerke

Ik mis mijn appje met streektaal

As rasechte Zeeuwse wil ik toch ook even mn eihe laete ore. Ik behriepe van mn joengste zusje dat de stikjes van Frans van der Heijde en zn consorten nie mi hewardeert ore deu de lezers. Mn zusje maekt ur vaek un foto van en stiert die via dun app nie mien. Ik geniete dr oaltied vee van! Een streektaele moeie koestere en bewaere. Ik weune á fuuftig jaer in Olland, mè onder mekaore as Zeeuwen, die ier vee weune, praote mu as ‘t even kan Zeeuws. Dus maek een vuuste mee mekaore en Frans doe vast wi mee. Ik bin je dankbaer as ik ‘t stikje dan wi op dun app kriehe!

Jans de Visser, Hendrik -Ido-Ambacht

Waterstof voor vissersschepen

Hoe moeilijk moet het zijn om schepen om te bouwen? Sanering en dan de vissersschepen slopen, is geld weggooien. De overheid bespaart geld door schepen om te bouwen voor waterstof. De regering wil de vissersschepen wegsaneren en dat kost handenvol geld, beter ombouwen met waterstof als brandstof. Ik lees in het nieuws dat deze vuilniswagens van 17 ton op waterstof kunnen rijden. Dan moet het toch niet moeilijk zijn om deze schepen om te bouwen? Geen uitstoot van ‘vuulte’ in de lucht en de visser heeft weer normaal zijn baan. En voor Den Haag is het een goedkopere oplossing.

Eli Klaassen, Oost-Souburg

Spelen? Zwaar crimineel gedrag

Overal in de media lees en hoor je de verhalen over illegaal vuurwerk. Laten we eens stoppen met het bagatelliseren van dit ‘illegaal vuurwerk’. Wij noemden dit vroeger gewoon explosieven en daar draait het ook uiteindelijk om, zware explosieven! Het werpen ervan naar hulpdiensten kostte je gewoon drie jaar. Explosieven gooien naar brandweermannen of andere hulpdiensten, dat is geen overlast maar een aanslag plegen. Begrijp me niet verkeerd, normaal vuurwerk hoort bij oud en nieuw maar ‘spelen met illegaal vuurwerk’? Dat is zwaar crimineel gedrag en zou als zodanig veroordeeld moeten worden.

Abko Paauwe, Goes

Laat Poetin opsluiten

Het lijkt een kort onderzoek te worden wie de schuld heeft over het grote aantal Russische soldaten dat sneuvelde in de Oekraïne-oorlog deze week. In de eerste plaats uiteraard de aanstichter: Poetin. Daarna het Russische volk, dat niet massaal in opstand kwam om hem vanaf dag een halt toe te roepen. En te laten opsluiten, als een gevaar voor zichzelf en de wereld om hem heen. Hopelijk komt die dag nog ooit.

Sjaak Oosterling, Goes

Voor de privatisering was alles beter

Dagelijks verneemt men via het nieuws de grote problemen die er zijn met betrekking tot de ‘gevechten’ tussen de zorgverzekeraars en de zorgverleners. Oudere mensen komen steeds met de wijsheid van ‘vroeger was alles beter’. Welnu, wat betreft de zorgkosten hebben zij voor 100 procent gelijk. Alles ging vroeger redelijk goed, maar men moest zo nodig alles gaan privatiseren. Of je nu rechts of links denkt, dit was een zeer grote fout. Thans hebben wij tien grote zorgconcerns die samen goed zijn voor twintig zorgverzekeraars (en ook nog eens zestien labels). De totale kosten hiervan zullen enorm zijn, nog afgezien van de miljoenen die besteed werden aan de reclames! Tegelijkertijd zijn de huidige energieprijzen voor velen slaapverstoorders. Ook hier moest het wonder van het privatiseren geluk gaan brengen. Aan m’n hoela! Laat de rest, politie, brandweer enzovoorts, van ons blijven.

Aad P. van Wijnen, Kloetinge

Stop ontbossing

Zeventig jaar geleden leerden wij al, dat de oerwouden de longen van de wereld waren. In het Amazonegebied is inmiddels 25 procent van het oerwoud gekapt om soja voor mens en dier te verbouwen, in Suriname wordt het oerwoud gekapt om goud te winnen en in Indonesië gaat oerwoud verloren om plantaardige olie te winnen. Zoals bij de mens de longen door ziekte et cetera stuk gaan, waardoor kwaliteit van leven hard achteruit kan gaan, wordt de kap van het oerwoud de wereld fataal. Op de klimaattop van Egypte, eind november vorig jaar, heb ik hierover niets gelezen. Zijn wij allemaal niet genoodzaakt om minder soja en palmolie te gebruiken, waardoor ontginning misschien gestopt kan worden? Misschien is er dan nog redding voor onze wereld.

Jos de Groot, Vlissingen