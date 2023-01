Groene vingers: ‘Weet je zeker dat je de goede bonen aan het uittrekken bent?’

De beste zet ooit

Toen ik halverwege was, kwam mijn oom, die daar ook een tuintje had, even bij me staan en vroeg: ,,Weet je het zeker dat je de goede bonen aan het uittrekken ben?” Jeetje man dacht ik, bemoei jij je er ook nog eens even lekker mee. ,,Natuurlijk”, antwoordde ik, want ik wilde hier zo snel mogelijk weg zijn. Toen ik net klaar was met de oude bonen te ruimen, arriveerde mijn vader. Oei, ik zag al aan zijn gezicht dat er iets niet helemaal pluis was. ,,Wat heb je nu weer gedaan!” riep hij me toe, ,,dat waren de verkeerde bonen knuppel. Je moest die oude daar uittrekken!” Om een lang verhaal kort te maken had ik dus de verkeerde bonen uitgetrokken. Achteraf gezien was dat toen mijn beste zet ooit, ik hoefde dus nooit meer in de tuin mee te helpen.