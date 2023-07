Mening | Zijn we in dit land watjes geworden?

Lezersbrieven Mening | Een afscheid zonder haar geliefde mantelpak, haar quilt en de sieraden

Het artikel over diefstal in verzorgingshuizen is mij uit het hart gegrepen [BD 30 mei; ‘Het begon met halve vlaai, eindigde met sieradenkistje’]. Mijn zuster, ze is vier jaar geleden overleden, had de laatste zes, zeven jaar in een verzorgingshuis in Breda doorgebracht. Net als de geïnterviewde in uw artikel wilden wij haar zo goed mogelijk daar achterlaten. Ik had een quilt meegenomen, haar sieradendoosje, de gouden ringen die ze graag droeg en een gouden horloge. Tenslotte hadden we haar lievelingspak, waar ze zo aan gehecht was toen ze daar nog over kon nadenken, alvast in haar kast klaargelegd voor eventueel de uitvaart. De quilt was al gauw verdwenen. Ik heb er nog over nagevraagd, ze konden er helaas niets over vertellen. Toen ze gestorven was, heb ik in de laden haar juwelen en ringen nog gezocht, niks gevonden. Maar wat mij intens verdrietig maakte, was haar mantelpak, waar ik haar graag in had willen laten heengaan. Het was een laatste manier om iets van waardigheid en decorum vast te houden bij haar leven dat zo dynamisch en veelvormig was geweest. Om haar vinger werd een goedkope plastic ring geplaatst. Mijn zoon en ik zijn nog een keer teruggeweest. Het viel ons op dat men onze teleurstelling hierover keurig aanhoorde, maar dat er een gevoel van onvermijdelijkheid werd uitgestraald. Op die dag had het hoofd van de afdeling een vrije dag. Wij hebben het hierbij gelaten.