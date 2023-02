Mening | Zet hovercrafts in naar de Waddeneilanden

Ik zit met stijgende verbazing te lezen dat de veerdienst naar Ameland in toenemende mate diensten moet laten vervallen doordat de vaargeul dichtslibt [BD 6 februari]. Ik meende ook te hebben begrepen dat dit wordt veroorzaakt doordat het slib, wat door baggerbedrijven uit de vaargeul wordt gehaald, niet op grote afstand mag lossen maar dat in de buurt van de vaargeul moet doen. Is dit niet een schoolvoorbeeld van dweilen met de kraan open? Nu wordt aangegeven dat de jaarlijkse kosten circa 9 miljoen euro bedragen. Maar zouden de ambtenaren van Rijkswaterstaat niet op de hoogte zijn van de hovercraft? Die onderhield vele jaren de verbinding tussen Dover en Calais. Een hovercraft gaat over en niet door het water, met andere woorden: geen problemen meer met dichtslibben van vaargeulen. Met een hovercraft kunnen dus de baggerkosten worden bespaard. Daarbij is de hovercraft zeer snel waardoor hoogstwaarschijnlijk kan worden volstaan met slechts één hovercraft die alleen maar op- en neer hoeft te varen. Natuurlijk moet er nog een hovercraft klaarstaan mocht de ene uitvallen en/of in onderhoud gaan. Als ook de andere veerdiensten van hovercrafts gebruik gaan maken (naar Texel en Terschelling), kunnen ook daar de kosten van baggerwerkzaamheden worden bespaard.

Meneer Poetin?

De man in het zwart

Angela de Jong vindt dat de kandidaten die meedoen aan de Slimste Mens niet slim genoeg zijn. Dat is misschien ook wel zo, maar het is maar een spel, geen examen. Waar ik me aan erger, is aan de persoon die in het zwart gekleed, en met een zuur gezicht, als jurylid iedereen afkraakt wat er maar voorbijkomt. Er moet wel gelachen worden om zijn flauwe grapjes, en waag het niet als kandidaat om leuker te zijn als hij. Ik ben toch niet intelligent genoeg, merk ik.

Louise Fresco

In BD van 7 februari een brief van Judith-an Verschuuren over het relaas van Louise Fresco. Verschuuren heeft zorgvuldig haar zure punten uit het verhaal geplukt. Fresco heeft een brede en evenwichtige visie op de wereldvoedselproductie. Fresco is niet zonder meer pro vlees en andere dierlijke productie, maar propageert juist het matigen ervan. Ze vertelt dat veel van de landbouwgrond op aarde niet geschikt is voor akkerbouw (door stenen, droogte) en dat we daarom voor het voeden van de wereldbevolking dierlijke productie nodig hebben. Anders komen we te kort. Louise Fresco heeft jarenlang in Afrika in ontwikkelingslanden gewoond tussen de lokale bevolking. Ze is ook vice-directeur geweest van de FAO, de Voedsel- en landbouworganisatie van de VN. En tot voor kort was ze voorzitter van de Wageningen Universiteit. Ze weet waarover ze praat. Ze is een autoriteit met wereldfaam op het gebied van voedselproductie, ik ken haar al lang. Van mevrouw Verschuuren had ik tot nu toe nooit gehoord. Niettemin gun ik mevrouw Verschuuren haar glaasje havermelk. Maar laat ze bij het drinken daarvan wel bedenken dat voor de fabricage daarvan slechts een deel van de haverkorrel gebruikt wordt. Het grootste deel is restproduct, bestaande uit zeer voedingsrijke vezels en koolhydraten. De vega-mens blieft dat niet te eten. Als je het niet benut, wordt het afval en heb je een milieuprobleem. Hoe milieuvriendelijk ben je dan bezig? Gelukkig zijn er koeien en die weten er wel raad mee. Die maken er melk van. Gewoon, kringlooplandbouw. En dat is ook deel van de boodschap van Louise Fresco.