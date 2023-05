Mening | Wat is de winst van Oekraïne om dit te doen?

Gastschrijver ‘Wielerle­gen­des als Wim van Est, Rini Wagtmans en Joop Zoetemelk schoven aan’

CHAAM - Mijn eerste herinnering aan de Acht van Chaam is die aan mijn moeder die achter de draadafzetting op de Bredaseweg langs het parcours stond. Ze moedigde enthousiast Woutje Wagtmans aan. Even verderop werd het gejuich overgenomen door de wielerfans in de feesttent bij Hotel-Restaurant Keizershof. Daar vloeide de hele dag rijkelijk het bier, terwijl een accordeonist zijn vingers blauw speelde.