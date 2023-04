Mening | Op Duitse betonbanen wordt het water bij regenval slecht of niet afgevoerd

Lezersbrieven Mening | De boeren­stand hebben we in Nederland hard nodig

Wie het artikel over Caroline van der Plas zo vlak voor de provinciale verkiezingen leest, krijgt nou niet meteen de indruk dat men hier in Brabant op haar zit te wachten [BD 23 februari; ‘De gewiekste trucjes van Caroline van der Plas’]. Tijdens het lezen van het stuk krijg ik het idee dat het door een gevestigde partij is aangeleverd en klakkeloos gepubliceerd is. Het probleem met het stikstofdebat is dat niemand het weet. Hoogleraren op het gebied van stikstof lopen er hier in Nederland voldoende rond en zitten echt niet op één lijn. Het is maar wie jouw politiek goedgezind is die je aan het woord laat. Verder in het artikel onder de noemer ‘kalk’ durf ik gerust te stellen dat hier niks van klopt maar het is te ingewikkeld om dit in een paar zinnen uit te leggen. Caroline komt op voor het behoud van de boerenstand in Nederland en die hebben we hard nodig omdat voedsel steeds duurder gaat worden. Dat proces is nu al ingezet.