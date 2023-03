Mening | Met een big smile het podium betreden, voelde ik als beledigend

Petje af voor de heer Van der Lee voor de respectvolle en vooral duidelijke presentatie van het rapport over de gaswinning en de daaruit voortvloeiende ellende van de Groningers. Duidelijke taal werd niet geschuwd! [BD 25 februari; Groningers opgelucht: ‘We zijn niet gek geweest’]. Het optreden van Vera Bergkamp daarna kwam als uitermate knullig op mij over en waarschijnlijk ook op de aanwezigen. Met een big smile het podium betreden voelde ik als beledigend. Over de afwezigheid van meneer Rutte vroeg ik me af of dit als minachting richting Groningen gezien moet worden of als lafheid, wetende dat hij niet positief uit dit rapport naar voren zou komen. Laten we hopen dat Nederland zich dit op 15 maart herinnert én ernaar handelt.

A.M. Nefs-Lampe

Tilburg

Gemakzucht overheerst

De strekking van het artikel van Henriëtte van Hedel onderschrijf ik volledig [BD 25 februari; ‘Wees de baas en krijg grip op je eigen land’]. Zij uit zich mijns inziens nog wat te voorzichtig, maar haar verhaal is zeer verfrissend. De burgers zijn de ‘eindbaas’ met alle morele verplichtingen van dien. Ik wil het nog scherper stellen: burgers die vanuit gemakzucht niet actief lid zijn van een politieke partij hebben minder recht van spreken. Ik maak een uitzondering voor echt kwetsbare mensen en bij werkelijk grote systeemfouten als in Groningen en bij de toeslagenaffaire. Echte democratie vraagt heel hoge betrokkenheid van alle burgers. Ook ikzelf kies er uit gemakzucht te vaak voor om bijeenkomsten van mijn partij over te slaan, niet te gaan flyeren en mij niet te verdiepen in programma’s van andere partijen. Dezelfde gemakzucht zie je overigens op veel plekken in de samenleving. Hoeveel Verenigingen van Eigenaren van appartementencomplexen kampen niet met het probleem dat er onvoldoende kandidaten zijn voor het bestuur? Bij hoeveel andersoortige verenigingen gebeurt het niet dat een kleine groep altijd de kar trekt terwijl anderen voor de eer bedanken? Hoe vaak krijgen gemeenteraadsleden die voor een appel en een ei zich inzetten voor de gemeenschap daarvoor erkenning? Het is dus geen probleem van de politiek alleen, maar juist ook van onszelf als ‘eindbaas’.

Remy Roest

Den Bosch

Hoezo vrijheid?

Gelukkig leven we in een land, waar eenieder mag zeggen en denken wat hij/zij wil, en waar zowat alles kan en mag. Dat is tenminste het land waarin we denken te leven. Racisme, discriminatie en dergelijke zijn natuurlijk uit den boze. Maar hoe zit het nou? Er wordt geschrapt en veranderd in het werk van overleden schrijver Roald Dahl, gevierde en oprechte schrijver Pim Lammers wordt zo belogen, bedreigd en achterna gezeten dat hij geen gedicht meer durft te schrijven. Schrijvers en cabaretiers uiten zich niet of zeer behoedzaam vanwege de kans dat hetgeen ze te berde brengen aanleiding kan zijn tot haat en bedreiging. De kranten staan bol van opgeworpen grenzen die tot voor kort heel normaal en zonder kwalijke bedoeling gebezigd zijn. En wie maakt dat allemaal uit? Een (klein) groepje fanatici, dikwijls uit conservatieve religieuze hoek, die ons wel eens komen vertellen wat we wel of niet mogen lezen, zeggen of doen. Laat hen vooral leven hoe zíj vinden dat het moet, maar laat anderen de vrijheid om dat eveneens te doen. Wanneer houdt dat gevit en betutteling nou eens op?

Gerard Hovenier

Tilburg

Ooit-katholieken

In Nederland wonen katholieken en niet-katholieken. De niet-katholieken zijn of nooit katholiek geweest (de nooit-katholieken), of ze waren ooit katholiek, de ooit- katholieken. Tony van der Meulen is een echte ooit-katholiek. Zijn columns zijn vaak een voorbeeld van de manier van denken van ooit-katholieken. Iedere fout van de katholieken of het katholieke geloof wordt breed uitgemeten op een manier waarvan ik, nooit-katholiek, denk: waar is dat voor nodig, dat wisten we toch allang. Over de paus bijvoorbeeld, niks heiligs aan. Maar er zijn grenzen. Over de St.-Jan zeggen ‘nou die kan er wat van’ is ongepast [BD 18 februari; column ‘Onze ouwe St. Jan, nou die kan d’r wat van’: ja, Den Bosch Cultuurstad!]. Zeker als je aanneemt dat ‘nou die kan er wat van’ iets met testosteron te maken heeft. Van der Meulen is bang voor zuurpruim uitgemaakt te worden. Gevoel voor humor is hier in ieder geval ver te zoeken. Dit in tegenstelling tot de echte katholieken die het bedachten. Gevoel voor humor hoort bij hun geloof, met Toon Hermans als voorbeeld.

Folkert Postma

Vught