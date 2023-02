Mening | Ik lees de column van Daan Rot wel voor u

Lezersbrieven Brabant en de slavernij

Wat een goed artikel van de heer Wim Nolens [BD BD 3 januari; ‘Ik schaamde mij als Nederlander’]. Ook wij waren in Fort Elmina en wij vonden het verschrikkelijk om te zien. Wij waren ook in Stonetown en daar was het onder de Arabieren minstens net zo erg. Erkennen dat het fout gegaan is, vind ik voor de nazaten dan ook heel belangrijk. In verband met het grote risico op het oplopen van dodelijke ziektes bleven de Westerse slavenhandelaren veelal aan de kust. Mensen werden daarnaartoe gebracht. Waar er twee onheus handel drijven, hebben er twee schuld. Zou het niet logischer zijn dat er excuses gemaakt worden door de nazaten van de Hollandse zowel als de Ashanti-profiteurs van de slavenhandel alsmede van de nazaten en de profiteurs van de slavenhouders? Waarom moeten mensen zich bij een rondleiding plaatsvervangend schamen voor Nederland terwijl hun voorouders zelf niets met de slavenhandel te maken gehad hebben? Waarom kiest het BD voor een dergelijke kop? En waarom spreekt het BD in een eerder artikel van een verregaande rol van de Generaliteitslanden, welke zelf eeuwenlang werden achtergesteld? Plaats de zaken in het juiste totaalplaatje. Helaas worden momenteel overal in de wereld nog steeds heel veel mensen uitgebuit. Laten we met zijn allen proberen iedereen te behandelen zoals we ook zelf behandeld zouden willen worden.