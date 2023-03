Mening | Een stadionverbod, hier en waar dan ook ter wereld

Een fan stormt het veld op en mishandelt een keeper. Nu vindt zijn advocaat dat deze figuur heel zielig is want hij krijgt haatmail [BD 27 februari; Haatmail treft gezin ‘veldbestormer’ PSV, zijn advocaat is boos op Marcel Brands]. Denk eens na, hoe zal de keeper en de rest van de teams zich voelen? Je niet meer veilig voelen als je een potje gaat voetballen. Deze man en zijn hele familie moeten een levenslang verbod krijgen om naar een wedstrijd te gaan, hier en waar dan ook ter wereld. Hij verpest alles voor de echte fans en zet voetbal in een negatief daglicht. Ik ben het helemaal eens met de uitspraak van de directeur van PSV: levenslang stadionverbod. Maar dan ook voor alle andere sportevenementen ter wereld.

Lammes Haase

Vught

Bezopen hooligan

Hoogst verbaasd over de onzin die advocaat Paul Saris spuit ter verdediging van zijn cliënt [BD 27 februari]. Marcel Brands zou opruiende teksten hebben verkondigd en hij is geen rechter om een levenslang stadionverbod te willen. Ook wordt er volgens deze meester in de rechten voorbijgegaan aan de nuance in dit voorval. In duidelijke taal: het gaat hier gewoon om een bezopen hooligan die schijt heeft aan de wet (gezien zijn eerder opgelegd verbod) en aan de club om ze zo in diskrediet te brengen. Dus welke nuance? Natuurlijk moet alle ontstane schade op hem worden verhaald. Je moet überhaupt nogal verknipt zijn om een speler te willen verwonden. Klip en klaar, berechten en vervolgen en nooit meer in een stadion welkom. Niet zo moeilijk hoor, meester Saris, maar ja, ik ben ook geen rechter.

Leon Jeekel

Den Bosch

Design Museum

Allereerst mooi dat iemand zijn privécollectie wil tentoonstellen voor het grote publiek. Kunnen wij, meestal de ouderen, extra van genieten. Wat een supergoed idee om het nieuwe Design Museum in het oude pand van de V&D te huisvesten [BD 21 februari; ‘Bij dit voorstel hoeft niemand zijn woning uit’]. Hiermee slaan we twee vliegen in een klap, sorry drie vliegen. De mensen kunnen blijven wonen op de plaats waar het museum gepland is wat zeker in deze tijd van woningnood belangrijk is. Het pand van de V&D wordt op een goede manier ingevuld en geeft weer extra leven in de binnenstad. De middenstand gaat meer toeristen ontvangen wat een extra omzet geeft. Parkeren zal geen probleem zijn want we hebben een mooie parkeergarage genaamd St.-Jan. De persoon van de schilderijen kan ook zorgen voor een mooie en goede inrichting van het museum. Zo kost het de gemeente geen belastinggeld van de hardwerkende mensen. Voor mij mag het museum daarvoor zijn naam dragen en steken we daarmee toch nog wat veren in zijn kont.

Leo van den Hoven

Vlijmen

Eens met open brief

Helemaal eens met de open brief van Rob van den Bosch [BD 21 februari; ‘Bij dit voorstel hoeft niemand zijn woning uit’]. Hopelijk worden zijn ideeën over het Design Museum overgenomen!

T. Verhoeven

Den Bosch

Carnaval en de abt

Onder het nom van ‘een feestje moet kunnen’, waar ik het ook mee eens ben, worden er meerdere festivals georganiseerd in onze omgeving. De wel of niet georganiseerde clubfeesten en bijeenkomsten die geluidsoverlast genereren, blijven buiten beeld omdat er geen meldingsplicht voor bestaat. Dit is nou net het punt waar vader abt van Abdij Koningshoeven zich druk over heeft gemaakt en niet geheel uit de verf komt in de berichtgeving over het festival [BD 20 februari]. Dit festival is de bekende druppel die de emmer over doet lopen, en de abt gedwongen heeft om tot de enige overgebleven actie over te gaan. Het aantal geplande festivals staat nu al op 6 in deze omgeving. En afhankelijk van de windrichting is er veel, matig, geen geluidsoverlast. Ik heb al mee mogen maken dat mijn dakpannen lagen te trillen terwijl dit festival als zeer ‘rustig’ te boek stond. Indien er overlast ondervonden wordt, is een klacht indienen bijna onmogelijk of als mosterd na de maaltijd. De vergunningverlenende instanties, gemeenten, kijken niet verder als de eigen grenzen. Van enige vorm van integraal denken hebben ze nog nooit gehoord bij mijn weten. En ja, een feest moet kunnen maar waarom is dat altijd bij de aangrenzende buur? Door de wildgroei van festivals zou je je af kunnen vragen of de vergunningafgifte niet door de provincie getoetst moet worden op overbelasting van een gebied; de gemeenten zijn niet in staat om onderling afspraken daarover te maken.

Frans Zaman

Tilburg