Mening | ‘Bubbling’ hoort bij Afro-Caribische cultuur, maar hoe zit dat dan bij Zwarte Piet?

Lezersbrieven Mening | Alle lof voor eenieder die belange­loos iets voor een goed doel organi­seert

De columns van Linda Akkermans lees ik met plezier. Uit het leven van een vitale vrouw en moeder gegrepen en o zo pragmatisch, het zijn vaak juweeltjes [BD 19 juni; ‘De Brabantse messias ligt weer in het water, een Fries ging hem voor’]. Inderdaad incasseert Maarten van der Weijden voor de Kankerstichting meer dan welk ander ooit zou kunnen binnenhalen met dezelfde of nog betere prestaties. Alle lof voor die andere waanzinnigen! Ik voel mee. Jarenlang organiseerde ik een bridge-fietsdrive voor Terre des Hommes. Met drie verschillende routes van 45 km, 24 bridgespellen, 20 pleisterplaatsen, lunches, drankjes , prijzen, enzovoort. Alles bij elkaar was dat een enorme organisatie. Het leverde dan telkens zo rond de 3.000 euro op. En toen ik dat eens vertelde bij een vergadering van de Bridge Bond lachte men me bijna uit. ,,Als wij in het Gooi iets organiseren, doen we dat enkel als we weten dat het minstens 30.000 euro opbrengt.” Zoiets kon ik niet voor elkaar krijgen. Daarom vroeg ik wat men in het Gooi dan organiseerde. Eén evenement, dat was alles wat ze me konden vertellen. Dus lof voor eenieder die belangeloos iets voor een goed doel organiseert. Kan waanzinnig zijn, maar het geeft toch een goed gevoel. En alle beetjes helpen.