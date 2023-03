Lezers helpen lezers: wie is zijn fiets kwijt en boeken ruilen tegen biertjes

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gevonden

In Drunen: damesfiets, merk Raleigh, kleur blauw met vrijwel nieuwe fietstassen. Stikker van poes op kettingkast.

edhu49@protonmail.com

Gratis af te halen

Uit de erfenis van mijn moeder, Joke Govers, heb ik twee fotoalbums vol foto’s van de R.K. Montessorischool St. Jozef te Den Bosch, van de periode 1958-1969. Heeft iemand interesse?

jannekewissmann@gmail.com

Gevraagd

Wie kan mijn helpen aan oude Donald Ducks voor als onze kleindochter van 9 jaar komt logeren? Ze is dol op dit weekblad. Kom ze heel graag ophalen in de buurt van Dongen en Tilburg.

C. van Tilburg

corrievantilburg@icloud.com

Gevraagd

Foto’s van van de Goor uit Erp die rondging met paard en wagen in de jaren 1950-1960. We zouden er heel blij mee zijn.

peterenmarij@home.nl

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met een zak lappen en lapjes?

Tineke.17@outlook.com

Gevraagd

Het leek mij een goed idee om kleertjes voor een pop van veertig centimeter lang te gaan breien als we op reis gaan. Ook patroontjes voor de naaimachine zijn welkom, maar in eerste instantie dus breipatroontjes. Hopelijk kunnen ze per mail toegestuurd worden?

marij.v.dongen@online.nl

Aangeboden

Staande lamp, chroom van kleur. Ophalen in Uden.

e.hokke@kpnplanet.nl

Gevonden

Aparte zilveren ring met grote steen, bij bomenpark in Heesch.

Tel: 06-38697369

Ruilen

Geïnteresseerd in (lees-of informatie)boeken? Af te halen in Hilvarenbeek. Ruilen voor een lekker biertje per twee boeken. U geniet van het boek, ik geniet van het biertje.

Jan Hoosemans

Jintesa4@caiway.nl

Aangeboden

Bij mij staan acht mooie legpuzzels van elk duizend stukjes, waaronder een van Haasteren. Wie heeft er interesse? Bel me even.

Tel: 06-54203980

Gratis op te halen

Een compostbak, 90 cm hoog.

bvanschaaijk@home.nl

Gezocht

Van mijn keukenmachine Kenwood KM28 is de kunststof voet van de mengkom losgeraak. Dit zat gepuntlast, lijmen houdt niet lang. Is er iemand die misschien een defecte machine heeft met een goede mengkom dan zou ik deze graag overnemen. Ik woon in Rosmalen.

M. Looijs

m.looys@home.nl

Gezocht

Iemand in de omgeving van Tilburg nog een goede schildersezel in de aanbieding?

sjanniederooy@hotmail.com

Gezocht

In 2000 werd op tv een serie interviews uitgezonden: ‘Van de schoonheid en de troost’ van Wim Kayzer. Je kon toen een ( letterlijk) uitgeschreven versie bestellen bij de VPRO. Mijn exemplaar is helaas kwijtgeraakt. Heeft iemand er nog een? Niet bedoeld wordt: het boek van de schoonheid en de troost.

ishblo22@kpnmail.nl

Aangeboden

Mooi grijs colbert voor heren, zonder voering. Maat L. De verzendingskosten zijn voor u.

g5171m@icloud.com

Gezocht

Ik ben al even op zoek naar Het Grote Bètaboek van uitgeverij Ploegsma. Het is voor de verjaardag van mijn kleinzoon. Maar helaas nergens meer te koop. Heeft iemand misschien dit boek ter overname?

P.M. Verschuuren, Tilburg

pmverschuuren@ziggo.nl

Gevonden

Tussen ingeleverde boeken voor de Vincentius Boekenbeurs zat een DVD met onder andere een oude familiefilm over kinderen: de eerste levensjaren van Maartje, Joris en Michiel. Als u dit herkent kunt u contact opnemen.

H. Brants

boekenbeurs@live.nl

Gratis af te halen

In Aalst (gld) af te halen een eenpersoons ledikant, lattenbodem en twee laden. Tevens een zonnehemel.

marryvanrijswijk@upcmail.nl

Gezocht

Wij zoeken een lieve hondenoppas. Ongeveer een tot drie keer per jaar, soms een weekendje bijvoorbeeld en een keer per jaar twee weken. Het zijn twee kleine hondjes op leeftijd en uiteraard tegen vergoeding in overleg. Wij wonen in Tilburg, voor ons is de afstand nu niet het belangrijkst, wél een serieuze dierliefhebber!

brinoucama@gmail.com

Gezocht

Ik verzamel speldjes, heeft u er een paar over? Uiteraard vergoed ik de verzendkosten.

H. van der Mije

Cityrun@hotmail.com

Gezocht

Wie kan mij helpen aan het handleidingen boekje voor de fotocamera Nikon D3000? Wil het graag ophalen in omgeving Dongen. Bij verzenden worden de kosten uiteraard vergoed.

Hans.witlox@gmail.com

Gevraagd

Wie kan voor mijn dit orgeltje nazien? Geluid is niet meer optimaal.

delien1969@gmail.com

Gratis af te halen

Voor (toekomstige) oppasgrootouders: kinderledikantje, inclusief matras en lakentjes. Ook nog aankleedkussen, kinderstoel en babyspeelgoed.

Tel: 06-24783133

Gevraagd

Kinderknip, Ottobre en Burda modebladen. Ik zou er erg blij mee zijn.

marianne7@home.nl

Aangeboden

Ik heb nog tien strengen borduurgaren. Tegen een kleine vergoeding.

annie429@ziggo.nl

Gratis af te halen

Een emmer met knikkers.

Tel: 06-29491845

Aangeboden

Bladmuziek voor Contrabas: etudes en speelstukken (graad 1-4) en losse baspartijen voor kamermuziek kwintet tot en met nonet. Tevens groot aantal strijkkwintetten met contrabas. Omgeving Tilburg

baspaul50@gmail.com

Aangeboden

Muzieknaslagwerken (onder andere Muziek onder Woorden) Tevens veel biografieën van componisten (onder andere Gottmer- reeks 25 delen). Omgeving Tilburg.

baspaul50@gmail.com

Aangeboden

Vliegers (eenlijns) plus materiaal om zelf te bouwen. In Tilburg.

baspaul50@gmail.com

Gezocht

Zeemanskoor HaveNloos uit Uden is met spoed op zoek naar een accordeonist. Wij zijn een mannenkoor en repeteren op dinsdagmiddag, onder leiding van Piet van der Sanden.

secretaris@havenloosuden.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan zwarte bakelieten deurklinken plus schildjes? Ik zou er heel blij mee zijn.

L. Hoevenaars

lenyhoevenaars@hotmail.com

Gezocht

Voor de 23-jarige zoon van mijn partner zijn wij op zoek naar een leuke kamer/studio. Oppervlakte minimaal 18m2.

hvanravenstein@hotmail.com

Gezocht

Mooie verhalen over de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. De Bloesemtocht is gestopt, maar verdient een mooi afscheid in de vorm van een boek. Wij zoeken bijzondere verhalen, leuke anekdotes en foto’s van wandelaars en vrijwilligers van de afgelopen dertig jaar. Wandelde jij altijd met een vast groepje of heb je misschien je grote liefde tussen de bloesem ontmoet? Of wil je alvast een exemplaar van het boek reserveren? Stuur je bijdrage in naar de redactie via:

jelly@emjee.com

hobotekst@gmail.com

Gevraagd

Lieve lezers, wie zou onze zoon van 31 jaar een gezellig kaartje willen sturen om hem wat op te vrolijken? Hij is namelijk al meer dan een jaar ziek thuis door long covid en er is nog steeds weinig of geen vooruitgang bij hem. Hij wordt er gewoon moedeloos van. Ook voor zijn vrouw en drie kleine kinderen is dit heel moeilijk. Zijn naam is:

Gert-Jan van Wel

Dr. Esseveldlaan 17

4281 PM Andel

Gratis af te halen

Wie kan deze sondevoeding nog gebruiken? Ik heb twaalf liter over, maar kan dat niet teruggeven.Zonde van dat dure spul. Het is nog houdbaar tot 22 oktober 2023. Omgeving Oss.

Conny van Dijk

cvd@herperduin.nl

Verloren

Wie heeft mijn bril met doos gevonden op de Driesprong in Rosmalen. Ik hoor het graag!

Tel: 06-20262923

Gevonden

Wie is zijn sleutel kwijt? Gevonden bij Kerkhovense molen in Oisterwijk. Aan de sleutel hangt een leren sleutelhanger.

rene.wout@planet.nl

Gevraagd

Wie helpt mij aan ansichtkaarten, boeken, posters, etc. van de kunstenaar Marlene Dumas? Ik zou er heel blij mee zijn. Natuurlijk zijn de verzendkosten voor mijn rekening.

Martien Pepping

peppingm@gmail.com

Aangeboden

De Beocenter 1 is een klassiek Bang & Olufsen product: met één aluminium afstandsbediening bedien je TV, DVD-speler en radio. Met aluminium standaard. Wie heeft interesse? Tegen een vergoeding.

Tel: 06-10328960

loes.lejeune@ziggo.nl

Gratis af te halen

Als ex-diabetesverpleegkundige, vind ik tussen mijn spullen een Novo nordisk novopen 4. Een wat oudere injectiepen, wellicht is er iemand die er erg aan verknocht is. Voor hem/ haar de kans om een nog nieuwe novopen 4 in bezit te krijgen. Hoop er iemand blij mee te maken.

monique.uje@gmail.com

Gezocht

Voor een Oekraïens gezin dat pas in Nederland is aangekomen, zoek ik een drumstel. De jongen van 12 kan goed drummen en mist zijn drumstel. Het zou een goede uitlaatklep voor hem kunnen zijn. Wie heeft een drumstel over? Het is ook mogelijk om het in bruikleen te geven.

Annelies Witzel

Tel: 06-54341130

witzelje@xs4all.nl

Gevraagd

Weet u waarvoor dit voorwerp of gereedschap werd gebruikt? Het ligt in het SIEmei museum in Veghel.

theoendiannevanuden@gmail.com

Gezocht

Ik ben vrijwilliger bij het opvangcentrum voor asielzoekers op de Tilburgse weg in Goirle. Ze zoeken daar nog een gitaar, een schaak/dambord met schaakstukken en damstenen, sportkleding, sportschoenen, ook voor de zaal, herensneakers en kledinghangers. Wie kan helpen?

andrewesel@hotmail.com

Tel: 06-5394236

Gezocht

Ik ben op zoek naar een stevige damesfiets voor een jongedame met een krappe beursom kranten mee te bezorgen. Het liefst in Drunen of directe omgeving. Kleine vergoeding is mogelijk.

verbo740@planet.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een houten beugel en leertje om van mijn trip trap (oud model 1990) een kinderstoel te maken? Over de kosten worden we het wel eens.

paulavos58@gmail.com

Gezocht

Wie heeft nog een lege ongebruikte agenda van 2022 liggen? Zou mij goed van pas komen.

hchristiaans1946@gmail.com

Gevonden

Dit onderdeel vond ik in de Molenstraat in Heesch. Wie mist het?

janploegria@gmail.com

Gezocht

Al enige tijd ben ik op zoek naar het Oeteldonks kookboek Au bain mari (2013) van de Dansmaries. Wie heeft er een exemplaar?

Tel: 06-51467509

Aangeboden

Wegens beëindiging bedrijf ter overname aangeboden diverse woonaccesoires van glas en glaskunst, schalen, vazen, windlichten en olielampje. Omgeving Tilburg.

Tel: 06-51272125

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met ongeveer honderd volle miniatuurflesjes alcohol? Diverse soorten drank. Voor verzamelaars. Gratis af te halen in Tilburg.

Toos van Gorp

Famvangorp@kpnmail.nl

Gratis af te halen

Weckflessen en weckketels. In Boekel. Wie kan ik daar blij mee maken?

familielinden18@gmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar Dato wasmiddel, deze wordt niet meer verkocht. Mocht iemand deze nog over hebben, zou ik deze graag overnemen.

A. Pijnenburg

jo_annette@live.nl

Gezocht

Om mijn verzameling uit te breiden ben ik op zoek naar oude vinyl singeltjes (45 toeren). In het genre, piratenmuziek, Nederlandstalig zoals De Four tak, Bianca, de Paladijns, De Jageto’s, Jeannette van Zutphen, Jenny, enz. Heeft u nog een koffertje? Of misschien wel een hele bak vol? Ik wil ze graag van u overnemen.

Sylvia Morgan

Tel: 076-5022867

wallboxsmr@hotmail.com

Gezocht

Als verzamelaar van alles over De Gruyter ben ik altijd op zoek naar spulletjes. Deze keer ook speciaal naar bedrijfskleding uit de fabriek begin jaren ’50 vorige eeuw. Vooral naar de kleding voor de vrouwen die op de afdelingen werkten. Maar misschien heeft u nog iets liggen (verpakkingen, krantjes, snoepjes van de week of andere dingetjes) en wilt u het aan mij afstaan.

elsdelaat2008@gmail.com

Tel: 06-49862278

Gevraagd

Drie of vier tentstokken van ongeveer twee meter. In de omgeving van Waalwijk kom ik ze graag ophalen.

M. de Brouwer

kwartelmax@gmail.com

Gratis af te halen

In 1983 traden diverse Tilburgse sixtiesbandjes op in de schouwburg van Tilburg. Hiervan zijn opnames gemaakt. Wie belangstelling heeft voor deze opnames mag zich bij mij melden.

pbrekelmans@home.nl