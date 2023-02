Het kabinet Den Uyl getuigde van grote beschaving

Lezersbrieven Boete voor PostNL is terecht!

Al op maandag 19 december jongstleden heb ik in Veghel een brief gepost omdat deze uiterlijk op donderdag 22 december op de plaats van bestemming, Naarden, moest zijn. Omdat ik bang was dat deze brief in de kerstpost terecht zou komen, heb ik voor een zakelijke A4 enveloppe gekozen en deze voldoende gefrankeerd. 2,88 euro voor 55 gram. Adres en postcode zijn correct omschreven. Deze brief is tot mijn ergernis pas op woensdag 28 december in Naarden bezorgd. Als ik dan op donderdag 29 december in het Brabants Dagblad lees dat PostNL 2 miljoen euro boete moet betalen omdat in 2019 niet genoeg post op tijd is bezorgd, kunnen we vaststellen dat de veel te late bezorging van mijn brief geen incident is maar een structureel probleem. Misschien is het voor de Raad van Commissarissen van PostNL een idee om het verantwoordelijke bestuur/management te vervangen in bestuurders die bereid zijn de klant, als niet onbelangrijke stakeholder, serieus te nemen.

12 januari