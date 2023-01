Complotdenkers laten mensen twijfelen over de holocaust

Jongeren weten weinig van de holocaust of trekken die zelfs in twijfel [BD 26 januari; ‘Minister: meer aandacht voor Holocaust in onderwijs’]. Hoewel deze conclusie getrokken wordt uit een onderzoek dat aan alle kanten rammelt, is er toch reden genoeg om je zorgen te maken. Dat mensen die gruwelijke gebeurtenis in twijfel trekken zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat complotdenkers, zelfs in onze volksvertegenwoordiging, die feiten straffeloos mogen verdraaien of ze zelfs kunnen ontkennen. Je kunt je natuurlijk afvragen of het bewust liegen over feiten nog steeds onder de vrijheid van meningsuiting moet vallen. Hoewel ik die vrijheid een groot goed vind, kun je deze lieden wellicht via de rechter toch eens dwingen hun beweringen ook te onderbouwen. Daarnaast ontbreekt, met name bij jongeren, blijkbaar gewoon de kennis over wat er tachtig jaar geleden plaatsvond. Maar in een land waarin ‘de slimste mens’ alle karakters uit tekenfilms van de laatste twintig jaar herkent, maar bij een portret van influencer Willem Drees met de mond vol tanden zit, en bij de naam ‘Franeker’ niet verder komt dan ‘filmster’, is dat natuurlijk niet verwonderlijk. En als dat land dan ook nog geleid wordt door iemand bij wie de ‘actieve herinnering’ het regelmatig laat afweten, dan kunnen we het natuurlijk wel schudden. Oké, oké, ik realiseer me dat ik een mopperende boomer ben. Maar eentje die zich gelukkig prijst toch behoorlijk geschiedenisonderwijs genoten te hebben.

Wil de Kort

Udenhout

Tanks aan de oplaadpaal?

Ik reageer op een tweetal artikelen in de zaterdagkrant van 21 januari. Titel: Legervoertuigen op elektriciteit? Het eerste artikel in de zaterdagkrant gaat over een dringende oproep vanuit Oekraïne om meer wapens, onder andere tanks. Het tweede artikel gaat over het feit, dat wij Nederlanders het afgelopen jaar veel elektrische auto’s hebben gekocht. Al lezend probeerde ik mij een voorstelling te maken van het feit, dat gemotoriseerde voertuigen in een oorlogssituatie in de toekomst afhankelijk worden van elektrische aandrijving. Stelt u zich eens voor: waar is de dichtstbijzijnde oplaadpaal voor mijn legervoertuig en hoe lang duurt het opladen? Het streven in Europa is om in 2035 geen motoren meer te maken die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Worden legervoertuigen hierop een uitzondering?

C. Anderson

Rosmalen

De kiesdrempel

Geachte heer Van der Meulen, vandaag uw column gelezen [BD 12 januari; ‘Een kiesdrempel is het schoonmaakmiddel van de democratie’]. Tja, ik ben absoluut geen FvD-fan maar een kiesdrempel instellen is naar mijn mening antidemocratisch. Hoe je het ook wendt of keert, het lijkt er toch op dat het middel dan wordt ingezet om die partijen uit te bannen die ‘ons’ niet welgevallig zijn. Volgens mij ga je juist dan richting een dictatuur! Partijen als de SGP en de CU (of een van de voorgangers van de CU) zijn altijd relatief klein geweest. Vaak hebben die partijen maar enkele zetels. Ik ben het nimmer met deze partijen eens geweest maar zij hebben wel recht van bestaan. Ik zeg dit - ondanks mijn ergernis soms - dat deze partijen die feitelijk maar een heel klein deel van christelijk Nederland vertegenwoordigen door tactisch handelen tijdens een kabinetsformatie vaak nog een relatief grote invloed hebben op allerlei maatschappelijke issues, zoals abortus en euthanasie. Dit is gewoon zoals democratie werkt. Het is helaas zo dat er in Nederland een grote groep mensen leeft die absoluut ontevreden is en dit is ook wel te begrijpen. Je moet die mensen - hoe onprettig het misschien ook is - een kans geven hun stem te laten gelden. De partijen die in zijn algemeenheid een meer constructieve attitude aannemen als het gaat om meedenken dan wel handelen in landsbelang moeten dan maar zorgen dat ze hoor en wederhoor geven aan die groep van mensen die - in tegenstelling tot de grachtengordelelite - een andere maatschappij willen.

Albert van den Eijnde

Zeeland