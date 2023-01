‘Na het applaus overweeg ik de dame stevig toe te spreken’

Lezersbrieven Houd de fietspaden schoon!

Sneeuw komt altijd onverwacht? Het was al wel voorspeld. Maar ook dan kan het zijn dat je niet meteen schone fietspaden hebt. Als je afhankelijk bent van je fiets is het fijn om te weten dat er speciale snelfietsroutes zijn naar Breda en Waalwijk. Je zou dan ook van de gemeente verwachten dat deze zo spoedig mogelijk worden schoongemaakt. Ik snap dat dit niet altijd mogelijk is voor half 8 in de morgen. Maar bij thuiskomst afgelopen donderdag om 12.30 uur vanuit Centraal Station richting Tilburg Universiteit zag het fietspad er nog altijd zo uit. Ik durfde niet te fietsen. Dat heeft mogelijk ook met mijn leeftijd te maken, maar zelfs jongeren van 18 jaar vonden het gevaarlijk. Zij liepen, net als ik, met de fiets aan de hand. Ik zou zeggen: gemeente, zorg ook goed voor de fietsroutes. Geef deze dezelfde status als busroutes. Die waren namelijk om half 8 al wel schoon.

21 januari