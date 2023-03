Dansende jonge Nurejev op dorpsplein in Pienza

Lezersbrieven Mening | ‘Onbedoeld te hard naar ongevacci­neer­den’ zijn lege woorden

Een late reactie op het artikel ‘Onbedoeld te hard naar ongevaccineerden’ van vrijdag 3 februari. Ik ben natuurgeneeskundige en een van de ongevaccineerden, en ben diverse keren uitgelachen en ook apart gezet. Ik weet dat er wel degelijk alternatieven waren voor ‘de prik’ . Maar dat mocht niet bekend worden, want de spuiten die ingekocht waren, moesten gesleten worden aan de ‘gewone man’. Die ontzettend bang gemaakt werden, en aangemoedigd om toch vooral ‘de prik’ te nemen. Ik heb me bedreigd gevoeld toen Hugo de Jonge zei: ‘We weten alle postcodes, en ieder huis en elke arm wordt gevonden’. En: ‘Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit de crisis helpt’. Wat een arrogantie van iemand zonder medische kennis! Toen dokter Rob Elens uit Asten een alternatief middel inzette waarmee hij veel mensen uit het ziekenhuis hield, en die het allemaal overleefden, moest hij duizenden euro’s boete betalen aan de Inspectie Gezondheidsdienst! Ik mocht niet binnen bij Theater aan de Parade, omdat ik ‘de verkeerde test’ had gedaan. Het was dezelfde test als bij de reguliere aanbieders, maar ik werd afgekapt toen ik een gesprek wilde voeren. Hoezo ‘in gesprek gaan’? Het werd me onmogelijk gemaakt door een leidinggevende: ‘Mevrouw, ik ga met u niet in discussie’! Notabene terwijl buiten mensen snotterig stonden de wezen met een toegangsbewijs en wél binnen mochten voor een voorstelling, kon ik teleurgesteld naar huis. Iemand die vanuit overtuiging bezig is met gezondheid. Mooie, lege woorden van een minister-president die nergens verantwoording voor neemt. Het wordt tijd voor een ander geluid.