Rotterdamse hockeymeiden in de race voor leukste team van Nederland!

lezersbrieven Studenten­ge­doe, parkeren en waarom is Krimpen aan den IJssel gezonder zonder McDonalds?

Feyenoord is kampioen, de kwestie rond de tramlijnen zit even in rustiger vaarwater. Dus schrijven lezers over al die andere zaken die hen bezig houden. Zoals betaald parkeren, overlast van studenten en het gebrek aan leuke uitgaansplekken. Maar er zijn ook vragen over waarom Krimpen aan den IJssel geen McDonalds zou moeten hebben.