Postzegels verzamelen goed voor geest, aldus Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging

,,Wereldwijd blijven postzegels altijd bestaan. Over het algemeen verzamelt men landen, maar ook de zogeheten themaverzamelingen komen voor. Denk aan postzegels met bijzondere bloemen, dieren en mineralen. Kennis verzamelen door middel van postzegels heeft niets met het verzamelen zelf te maken, maar ook met het activeren van de geest. Het onthouden van de eigen verzameling en de manco's daar in. Gesprekken voeren hierover in clubverband, de fysieke vaardigheden die nodig zijn bij het gebruik van loep en pincet. Zelfs voor ouderen kan het enorme belangrijk zijn om zo de geest scherp te houden en het lichaam actief doordat allerlei vaardigheden nodig zijn. In een tijd als deze, met geestelijke verarming, toenemende Alzheimer, lusteloosheid enzovoorts is een hobby als deze, zeker voor gepensioneerden, bijzonder interessant. Ook via internet', aldus Hans. Die trots meldt dat de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging in 2026 maar liefst 100 jaar jong is.