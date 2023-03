Oertaal: jagen, veroveren en zich voortplanten

GastschrijverSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Laatst hadden we een gezellig etentje met ons vriendengroepje. Altijd leuk, lekker eten, bijkletsen en de nodige hoeveelheid drank. Hoewel het altijd ‘gemengd’ begint, splitsen de mannen zich toch gaandeweg af van de vrouwen. Aan een kant van de tafel worden er heel andere gesprekken gevoerd dan aan de andere kant. Wij vrouwen praten over van alles wat ons bezighoudt, maar aan de mannenkant werd het al snel lawaaieriger.

Het ging daar over politiek, altijd een gevaarlijk onderwerp. Verder werden alle wereldproblemen hier aan tafel even opgelost! Tenminste dat vonden zij. Natuurlijk ook over vrouwen, maar volgens de mannen zit het in hun genen dat zij willen jagen, veroveren en zich voortplanten. Dat was de uitkomst van de vraag waarom mannen meer op seks gericht zouden zijn dan vrouwen.

Quote Nooit op straat een man zien lopen en dan denk; met jou wil ik wel een voortplan­tings­ge­sprek beginnen

Wat wij, vrouwen in kwestie, ervan vonden werd even terzijde geschoven. Waarschijnlijk bezitten wij die genen niet, want ik heb nou nooit dat ik op straat een man zie lopen en dan denk; met jou wil ik wel een voortplantingsproject beginnen!

Het werd nog gekker. In zo’n groep voelen ze zich duidelijk sterker, want er werd zelfs geroepen dat vrouwen zo goed voor mannen moesten zorgen zodat het hen aan niets ontbrak. Wat waren ze het eens!

Met de vuist op de borst slaand

Met stijgende verbazing bekeek ik dit fenomeen. Ik dacht nog dat het punt bijna was bereikt dat ze buiten de vuurkorf gingen aansteken en zich daaromheen zouden scharen, zich met de vuist op de borst slaand en ‘ik man, ik man’ zouden gaan brullen. Gelukkig bleef ons dat bespaard.

Het werd tijd om naar huis te gaan. Eenmaal thuis was mijn man weer een beetje gekalmeerd. Ik zei alvast naar boven te gaan en hij zei dat hij nog even de vaatwasser ging uitruimen. Hij was terug uit de oertijd. Gelukkig maar.

Annelies de Kluyver,

Etten-Leur

