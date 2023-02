Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Onze kleinzonen (11 en 14) komen logeren, leuk! Het is tevens Theaterweekend: met een aangepast tarief kun je kaartjes kopen om kennis te maken met allerlei vormen van theater in de omgeving.

Eén en één is twee en ik ga surfen op de mogelijkheden om de jongens mee te nemen naar een geschikte voorstelling voor hun. Ik probeer me in hun belevingswereld in te leven, maar twijfel slaat toe. Pubers zijn best onvoorspelbaar en hun voorpret op een logeerpartijtje bij oma en opa wil ik niet verpesten met ‘een stom toneelstuk’ …

Quote De keuze valt op een concert met strijkor­kest in combinatie met moderne én klassieke nummers A. Ruijs

Uiteindelijk valt mijn keuze op een concert met strijkorkest en een vioolvirtuoos waarbij moderne én klassieke nummers worden gecombineerd. Ik lees zelfs de naam Metallica: ik neem de gok, bestel vier kaartjes en kies goede plaatsen om de beleving nog meer mee te krijgen.

De avond ervoor introduceer ik het aan de mannen als een mooie kans eens een theater binnen te lopen. De jongste haakt af, want misschien is het niet leuk. De oudste reageert met ‘leuk’, maar zijn toon klinkt als een beleefde reactie. Een voorafje langs de Mac vergroot zijn interesse en met hem reis ik af naar De Leest in Waalwijk.

Een leeg balkon

Daar aangekomen roept hij vanuit de auto: Ik zie allemaal oude mensen…. Binnen laat ik de garderobe links liggen om zo de vrijheid te hebben weg te kunnen als hij dat wil. Online check ik op de zaalplattegrond of er plaatsen achterin vrij zijn. Nee, maar er is een (leeg!) balkon. Ik neem ’m wat tegensputterend mee de trap op en terwijl de gong luidt gaan we snel zitten.

Een dame met naamplaatje die achter ons aankomt fluister ik toe: ‘Mijn kleinzoon voelt zich beneden niet zo op zijn gemak tussen die grijze mensen. Mogen we hier zitten?’ Geen probleem!

Met voelbare spanning onderga ik het eerste nummer. Na een poosje zegt hij: Ik krijg soms kippenvel…. Vanaf dat moment genieten mijn kleinzoon en ik samen verder van een mooie ervaring. Als hij na afloop me herhaaldelijk bedankt en zegt dat hij op cello-les wil, kan ons theaterweekendje helemaal niet meer stuk!

A. Ruis,

Terheijden

