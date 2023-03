Mijn redder in nood: ‘Never trust the ocean’

Van de lezer Slaperig stadje uit haar slaap gehouden?

Wekelijks krijgt onze redactie meerdere lezersbrieven binnen. Hieronder een selectie van de in de afgelopen week ingestuurde lezersbrieven. Deze week over nog meer festivals in Breda, tv-opnames maken over de Nassaus, geen kippen in Valkenberg en misstanden in AZC Gilze.