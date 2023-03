Lekker trommelen met z'n allen

Van de lezer Lianne den Hollander viert zilveren jubileum bij Monné Zorg en Beweging

Deze fijne fysio(oedeem)therapeute en collega Lianne den Hollander was op 1 maart 25 jaar in dienst bij Monné Zorg en Beweging in Breda. Een zilveren jubileum. Samen hebben ze veel meegemaakt met elkaar en ze hopen uiteraard dat ze nog lang van elkaar mogen genieten.