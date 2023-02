Dialect vertalen

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

In ons dorp was iedereen ‘gewoon’, sprak dialect, at de boterhammen uit de hand, aardappelen en groenten met een vork, enzovoorts. Het dialect leerde je ‘automatisch’ te ‘vertalen’ naar ABN. Dat kwam goed uit toen ik verkering kreeg met een jongeman die ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands, red.) sprak.

Mijn mooiste jurk

Een paar weken later nam hij mij mee om bij hem thuis voor te stellen. Ik keek op tegen zijn familie. Zijn vader was ontvanger van belastingen en zij leken, in mijn ogen, van een hogere stand. Ik probeerde me zo goed mogelijk te presenteren: Ik had mezelf mooi opgemaakt en mijn mooiste jurk aan. ‘Blijf je eten’, vroeg z’n moeder. ‘Eh,…. ja’, zei ik blozend.

We gingen aan tafel en om dat moment zag ik dat er met mes en vork werd gegeten. Goed kijkend naar hoe de anderen het bestek hanteerden ging dàt gelukkig goed. Het vlees werd op het bord geserveerd en de schalen met aardappelen en groenten werden doorgegeven.

Quote In mijn beste ABN vroeg ik keurig: ‘Wilt u even de pijpers doorgeven?’

Verlegen, als ik was, schepte ik bescheiden op. Nog hongerig wilde ik wat extra opscheppen. De schaal groenten stonden precies voor mij, echter de aardappelen stonden buiten mijn bereik. In mijn beste ABN vroeg ik keurig: ‘Wilt u even de pijpers doorgeven?’. Iedereen barstte in lachen uit en ik lachte besmuikt mee.

Schuddebuikend werd de schaal doorgegeven: ‘Hier zijn de aardappelen José’. Omdat ik ervaren had dat een ie-klank in dialect meestal een ij-klank wordt in ABN dacht ik de goede vertaling van piepers te hebben gebruikt. Maar ook zij vielen door de mand toen de broers van mijn vriend keihard boerden. ‘Hertenkamp Biggelaar’, zei de moeder van m’n vriend en de jongens boerden nog eens. Kijk dàt kon bij ons thuis dan weer niet.

José Gijsbers,

Breda

