Wat zijn de leukste foto's uit de regio? Bekijk ze hier

Mening | De Amerikaan­se wapenindu­strie gaat weer gouden tijden tegemoet

De Amerikaanse wapenmiljardairs zitten weer op de eerste rij. Poetin is hun grote idool, door zijn oorlog in Oekraïne en de opgeklopte haat in het Westen gaat de Amerikaanse wapenindustrie weer gouden tijden tegemoet. Onder druk van de VS is de voorraad wapens zo ongeveer uitgeput; kassa. Onder leiding van Nederland en Engeland heeft de gratis wapenexport naar ‘bondgenoot’ Oekraïne een gigantische vlucht genomen. Terwijl in Nederland 1 miljoen inwoners onder de armoedegrens leven, gaat het kabinet Rutte 4 nog eens 2 miljard euro aan bondgenoot Oekraïne schenken. Sinds wanneer is dat corrupte land een bondgenoot van Nederland? Oekraïne is hooguit een bondgenoot van de rijke Nederlanders die miljarden in Oekraïne geïnvesteerd hebben. Als Nederland zo humaan wil zijn, waarom schiet het Afrika onder de Sahara niet te hulp? Daar worden dagelijks honderden burgers vermoord!