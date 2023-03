Mening | Help, er komt een Spar in de Hinthamerstraat

,,Het is nog niet duidelijk met welke voorwaarden de gemeente eventuele overlast wil voorkomen” Een citaat uit de aankondiging van de komst van een Spar City in de krant van 11.03 jl..

Een Spar filiaal; ‘Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig’ zou in een straat, waar sinds enige tijd de leegstand het van de ijverige middenstand wint, door de gemeente warm moeten worden onthaald. Zou je denken. Niets is minder waar. Er gaat gekreun op in de gemeente ,,omdat er misschien fietsen of leveranciers overlast kunnen veroorzaken”. Ik vraag mij af of er ooit een raadslid van deze gemeente het betreffende gedeelte van de Hinthamerstraat heeft bezocht of tenminste heeft doorlopen.