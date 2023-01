Mening | Dure huizen Grotelse Heide worden intensief gebruikt; vakantiepark kan doodsteek mooi stuk Bakel worden

INGEZONDEN OPINIEBAKEL - Landal Grotelsche Heide in Bakel kan met huizen van bijna 600.000 euro de doodsteek betekenen voor wat eens de prachtigste hoek van onze gemeente was.

Op het terrein van de voormalige familiecamping Grotelse Heide komen 136 nieuwe woningen. Het bestaande bestemmingsplan uit 2014 wordt op verzoek van de projectontwikkelaar een beetje opgerekt, zodat er grote luxe woningen gebouwd kunnen worden. Dit onder de naam “vakantiewoningen". De koopprijzen variëren van €359.000 tot €586.000 incl. BTW (op de website van Landal staan de prijzen excl. BTW). Deze huizen zijn dus aanzienlijk duurder dan die in een gemiddelde woonwijk.

Intensieve en permanente bewoning

Deze investering is alleen rendabel te maken door intensieve en permanente bewoning. Of dit nu door de eigenaar is of door huurders (arbeidsmigranten?) maakt voor de belasting op het kwetsbare natuurgebied en de omwonenden niet uit. Op de website landalmakelaardij.nl treffen we letterlijk de volgende zin aan: “Zoekt u een tijdelijke woonruimte voor een medewerker, arbeidsmigrant (expat), zakenrelatie of voor uzelf? Landal Business Line biedt comfortabele accommodaties met huiselijke sfeer op meer dan 110 parken in Nederland en Europa.” Of dit ook zal gebeuren in Grotelsche Heide staat er niet bij, maar dat wil niet zeggen dat het niet zal gebeuren. De huizen lijken er al op te zijn ontworpen: 88 van de 136 huizen zijn 6- of 8-persoons.

Elke gemeente weet dat het bijna onmogelijk is te controleren op permanente bewoning, op elke camping of vakantiepark gebeurt dit. Het enige wat de eigenaar of huurder nodig heeft is een adresje ergens anders wat dan doorgaat voor zijn of haar “officiële” woonplaats. En wat gaat er gebeuren over 15 jaar, wanneer Landal geen toezicht meer zal houden? Gaat de gemeente dit dan doen, of zal de zaak dan gaan verpauperen?

Quote Aantal verkeersbe­we­gin­gen niet afhanke­lijk van aantal huizen, maar van aantal mensen dat er verblijft

In de adviesnota van B&W aan de raad worden de verkoopargumenten van Landal keurig nagepraat. Zo zou het bouwen van minder huizen dan is toegestaan leiden tot minder verkeersbewegingen. Het aantal verkeersbewegingen is echter niet afhankelijk van het aantal huizen, maar van het aantal mensen dat verblijft op het park. En in grote huizen passen meer mensen dan in de kleine vakantiehuisjes die gepland waren. Bij medewerkers van bedrijven en arbeidsmigranten zal er bovendien sprake zijn van veel dagelijks woon-werk verkeer.

Het verhaal van de gemeente werd begeleid door een flutrapport van iemand die zich verkeerskundige noemt, maar niet zijn naam onder het rapport durfde te zetten. Volgens hem of (haar?) zou er geen enkel probleem optreden met het verkeer. Hij (of zij) weet dat zonder een analyse te doen van het aantal extra verkeersbewegingen dat te verwachten is na realisatie van het woonpark.

Recreatiedruk is ook zonder dit park al enorm

De recreatiedruk is ook zonder dit park al enorm toegenomen, de natuur is al sterk achteruit gegaan. Regelmatig zien wij reeën op de vlucht vanwege de tientallen wandelaars en regelmatig worden er dieren dood gereden. Dit park zou wel eens de doodsteek kunnen betekenen voor wat eens de prachtigste hoek van onze gemeente was.

Een luxe woonwijk in dit gebied is zeer strijdig met de hoofdbestemming van het grotere gebied: dat is uitsluitend extensieve recreatie. Om die reden werd destijds uitbreiding van herberg Grotels Hof niet toegestaan. Waarom zou een complete woonwijk dan wel mogen?