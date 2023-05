Leerlingen koken voor hun ouders en Oranjefeesten in Overloon

VAN DE LEZER BRIEVEN | Verkeers­over­last in Waalwijk en woningen als worsten­brood­jes

WAALWIJK - In het BD van zaterdag 8 april wordt melding gemaakt van een geluidsscherm langs de A59. Het is terecht dat de gemeente Waalwijk hierin mogelijk investeert. Overlast door verkeer is erg en het maakt niet uit of het geluid of fijnstof betreft. De gemeente heeft dit ook beloofd in de Mobiliteitsvisie 2030 waarin samengevat staat ‘iedereen kan op een gezonde, fijne en prettige manier leven in Waalwijk’.