Het vertrek van partijvoorman Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is een groot verlies voor de Tweede Kamer

Jouw mening De overheid moet dierproe­ven gaan verbieden

Bij de Bossche vestiging van Charles River worden er de komende vijf jaar 649.495 proefdieren gebruikt. Dat is ruim het dubbele aantal van waarvoor het bedrijf vijf jaar geleden toestemming kreeg, terwijl de landelijke politiek juist af wil van dierproeven. Het bedrijf zegt dat de activisten ‘onterecht denken aan wrede praktijken’. Als een dierenarts constateert dat een dier lijdt, stopt direct de test. Vervolgens besluit de arts of het dier kan herstellen of pijnloos kan inslapen door professionele euthanasie, aldus een woordvoerder.

12 januari