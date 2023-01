PollDEN BOSCH - De gemeenteraad van Den Bosch beslist dinsdag over de verplaatsing van het Design Museum naar een nieuw te bouwen pand op het Citadelhof, om plaats te maken voor de collectie van Jos Koster. Het besluit houdt de gemoederen in Den Bosch bezig. Wat denkt u als lezer van Brabants Dagblad? Reageer door onze poll in te vullen.

Poll Het is goed dat er een nieuw Design Museum komt. Den Bosch moet zich meer profileren als dé cultuurstad. Eens. Het project is de investering van 43,6 miljoen waard omdat een provinciehoofdstad meer is dan alleen een plek om te wonen.

Oneens. Belachelijk dat er zoveel geld voor wordt uitgetrokken. Het geld kan beter aan andere zaken worden besteed. Bijvoorbeeld aan inwoners die het niet makkelijk hebben. Het is goed dat er een nieuw Design Museum komt. Den Bosch moet zich meer profileren als dé cultuurstad. Eens. Het project is de investering van 43,6 miljoen waard omdat een provinciehoofdstad meer is dan alleen een plek om te wonen. (14%)

Oneens. Belachelijk dat er zoveel geld voor wordt uitgetrokken. Het geld kan beter aan andere zaken worden besteed. Bijvoorbeeld aan inwoners die het niet makkelijk hebben. (86%)

Deze lezersbrieven ontving de redactie van Brabants Dagblad over over de omstreden investering:

Het is een rommeltje

Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad eerder van de heer Lucas de Waard en nu ook in het Brabants Dagblad d.d. 24-01-2023 van de heer Paul Vos over de juiste ambities op het juiste moment van de gemeenteraad vraag ik me nog meer af of de heren Geerts en Van der Geld het alleen voor het zeggen hebben in de raad. Zo lijkt het althans als je de diverse artikelen leest in het BD.

Het is een rommeltje aan het worden door de gedachten van de heren dat onze stad meer glamour moet krijgen en meer moet shinen. Heel onrealistisch ook, als je bedenkt dat er nog veel armoede in de stad is bijvoorbeeld en dat de bestrating niet goed ligt op veel plekken en dat er veel creativiteit in de stad voorhanden is, waarbij ook geld nodig is.

Als het Design Museum op de plaats van het Citadelhof komt te staan, is er geen enkele binding met andere culturele zaken. Het gebouw zal daar wat verloren staan. Is het niet verstandiger om de collectie van JFK in een mooi pand in de binnenstad onder te brengen? Dwaas vind ik ook dat de eigenaar van die collectie zo bepalend kan zijn, dat bewoners van het Citadelhof moeten wijken. Geld en macht bepalen dus wederom.

Het ergert mij, dat de gemeenteraad de doordachte wensen van de burger steeds negeert en blijft negeren; zie ook het ingebrachte artikel van Lucas de Waard, waar verstand echt goed is gebruikt.

Els Donders

Den Bosch

Komst Design Museum beklonken zaak(?)

Bosschenaren, zoals jullie in deze krant hebben gelezen is er een raadsmeerderheid vóór de komst van een prestigieus Design Museum met parkeergarage en appartementen in de Bossche Stadsdelta waaronder locatie Citadelhofje.

Ook is er blijkbaar (nog) geen meerderheid te vinden voor het houden van eerst een raadgevend referendum onder de Bossche kiesgerechtigden. Je vraagt je af, wat stelt: ‘Democratie’, waarin het volk het voor het zeggen heeft, nog voor?

De coalitiepartijen: D’66, VVD, CDA, PvdA en Rosmalens Belang zitten als verwacht op een lijn met het voorstel van het college. Let wel, de ‘D’ in D’66, VVD en CDA staat letterlijk voor: “een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening”.

Naast dat de VVD haar kiezersbelofte (handhaven hofje) zich even niet meer kan herinneren (blijkbaar een virus overgekomen uit het Haagse/Rutte), kijkt ook de PvdA even weg van haar eigen partijprogram. Terwijl de opvattingen over dit dossier van fracties van het CDA en Rosmalens Belang niet echt duidelijk zijn.

Echter, eenmaal op de zo geliefde blauwe Bossche pluche wordt over alles en nog wat vooraf al zaken beklonken en gedane kiezers beloftes gemakshalve vergeten. Dat daarbij ook nog GroenLinks voorstander is van dit college voorstel, is bedenkelijk. Dit klaarblijkelijk onder de afspraak met het college, dat na sloop van de Tolbrug parkeergarage (ergens 2027) dit als groenplek ingericht gaat worden.

Waarschijnlijk liggen de plannen voor ook deze locatie hiermee al vast? Kortom, je kunt niet anders vaststellen dan dat heel dit hele proces, zeker ook met het overrompelen van de bewoners Citadelhofje, belachelijk is verlopen en dat de coalitiepartijen met een ‘D’ in hun partijnaam zich diep moeten schamen.

Zo ga je, in een dergelijk gevoelig en belangrijk dossier, niet met belangen van en verkiezing beloftes aan Bossche inwoners om. Hopende dat onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad van 31 januari a.s. zullen instemmen met de ‘motie’ van de SP om, voorafgaand aan definitieve besluitvorming door de raad, tot een raadgevend referendum te komen!

Wil van de Wiel

Den Bosch

Megalomaan project

…even voortbordurend op het opinie-artikel van Lucas de Waard (14 Januari) over de plannen het Design Museum te verplaatsen naar entree Citadellaan. Weer een megalomaan project erbij waar niemand op zit te wachten. Afgelopen jaren is het gebleken dat we prima zonder megatheater kunnen, MainStage Brabanthallen voldoet uitstekend, evenals Verkadefabriek. Maar goed, theater komt er toch. We zitten op 18 treinminuten van Tilburg ( de Pont), 20 min in Eindhoven (van Abbe).

Laten we niet zo bekrompen kijken naar elke stad op zich, maar als Meierij , en elke stad laten uitblinken naar wat erbij past. s‘Hertogenbosch bijvoorbeeld met z’n unieke waterwegennet rond de stadsmuren. En als er toch een expansie van het designmuseum moet komen zijn er twee opties die uitermate geschikt zouden zijn; het pand van Perry sport, op sterven na dood en de ‘oude’ V&D. Huidige begroting voor nieuw museum is plusminus 43 miljoen.

Ik ga ervan uit dat de huidige eigenaar pand De Koopman in z’n handjes mag knijpen als hij 20 miljoen voor het pand opstrijkt. 20 miljoen om het geschikt te maken als museum, beide panden hebben een laadmogelijkheid aan de achterzijde. Prima ligging voor toekomstige bezoekers om met de trein te komen en op loopafstand van garage Hekellaan. Blijft er 3 miljoen over, begane grond voor startende kunstenaars en wat groene horeca erbij? Kan een nieuw paradepaardje op de markt worden.

G. Maas

Den Bosch