Brieven van de lezers

Gerrit Jansen (4)

Met veel plezier lees ik altijd de verhalen van Gerrit Jansen uit Angeren. Ben zelfs wel naar zijn lezingen geweest, Maar in De Gelderlander van dinsdag 7 maart slaat hij toch wel de plank mis. Ik ben het eens met Wilma Roelofs uit Voorst en Bram te Paske uit Aalten, die op 10 maart hun mening gaven in deze rubriek. Jansens stemadvies tegen de BBB getuigt niet van kennis over deze partij. De BBB vraagt om de cijfers, de gegevens over de échte staat van de Nederlandse natuur alvorens maatregelen te treffen. Als die er al zijn waar ik zéér aan begin te twijfelen.

Jansen zegt ook dat de boeren en jagers de hazen en konijnen de das omdoen. Dat klopt ook niet. De boeren zijn altijd de beheerders van de natuur, het landschap geweest, tot Brussel er zich mee ging bemoeien, dat weten we uit eigen ervaring. Door de biodiversiteit hadden we hier veel vogelsoorten in de tuin, tot elk jaar een broedend steenuilpaartje, het goudhaantje. En dat was écht niet alleen bij ons. Waar in het verleden de schaapsherders de hei bevolkten, struinen nu de wolven en vossen. Nederland is te klein en te vol met roofdieren die zorgen voor het verdwijnen van veel kleine dieren en vogels. De wolf, de vos, de steenmarter, de roofvogels beheren is dé oplossing om ieder zijn plek te geven.

Marijke Wissink Nieuw-Wehl

Al veertig jaar zorgen om vervuiling grondwater

Boeren willen van de overheid een helder beleid hoe het verder moet met hun bedrijf. Een begrijpelijke wens van ondernemers. Uit enquêtes blijkt dat boeren best duurzamer willen werken. Ook dat is logisch, gezien de moeilijk te ontkennen problemen met klimaat, water en volksgezondheid.

Door mijn werk in de drinkwaterwereld weet ik dat er eind 70’er jaren van de vorige eeuw al grote zorgen waren over de vervuiling van het grondwater door het mestoverschot van de landbouw. Waterputten in de zandgebieden - zoals het Montferland - raakten toen al vervuild.

Drinkwaterbedrijven ervaren het stikstofprobleem dus al meer dan 40 jaar! Niet voor niets vragen zij ook al heel lang om een schonere landbouw. Overheid, politiek en de sector waren daar echter doof voor en kwamen nooit met een helder beleid voor schoon water. Soms was er een aanzet voor een oplossing, zoals het rapport Wijffels in 2001. Maar die werd steeds snel gesmoord door een lobby van veevoerbedrijven, banken en grote boeren. Met als gevolg dat een oplossing van de problemen verder weg lijkt dan ooit.

Uit wanhoop en protest gaan boeren en burgers nu op mooi-weer-partijen stemmen. Het bedrieglijke hiervan is dat een helder landbouwbeleid en een eerlijk perspectief voor de boer alleen maar langer gaan duren. En de vervuiling van de drinkwaterbronnen gaat ook gewoon door.

Gerrit Krajenbrink, De Heurne

Zie 'Al veertig jaar zorgen om 'vervuiling grondwater'

Kaalslag op de Veluwe

Uw artikel onder de kop ‘Provincie vreest kaalslag op Veluwe’ in de De Gelderlander van 10 maart is voor mij aanleiding tot een korte reactie. Als boerderijen opgekocht worden door yuppen uit de stad – mensen die alleen in het weekend aanwezig zijn – en schuren in handen komen van criminelen dan heeft dat vergaande gevolgen.

Misschien zou onderstaande een middenweg kunnen zijn. Laat de overheid de functie van landschapsbeheerder creëren. Een boer die daarvoor kiest kan op het eigen bedrijf blijven wonen, maar het betekent wel dat de omvang van de veestapel substantieel verkleind moet worden en dat erf en landerijen netjes beheerd moeten worden.

Omgekeerd moet de overheid de boer/landschapsbeheerder een waardevast inkomen (met pensioenrechten) uitbetalen waarmee het verlies aan inkomen gecompenseerd wordt. Als er op die manier minder bedrijven behoeven te worden opgekocht is er genoeg geld om zo’n regeling te betalen.

A. Bonsma, Bennekom

Zie 'Kaalslag op de Veluwe'

