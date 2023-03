‘Surplace’ leren van Toine Mazairac

Stuur uw foto in als deelnemer aan de actie NLdoet

Dit weekend staat voor veel vrijwilligers in het teken van de actie NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het is een initiatief van het Oranje Fonds gezamenlijk met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties. Dat kunnen diverse activiteiten zijn. Een opknapbeurt voor het buurtcentrum. Een schoonmaakactie bij de voedselbank of een verwendagje voor ouderen in het verzorgingshuis.