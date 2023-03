Met pontje van Zijpe: rondje fietsen over ‘Flipeiland’

GastschrijverSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Voordat de Philipsdam in 1987 werd geopend, was het vooral in de zomer vaak een drukte van belang voor de aanlegsteiger van de pont van Anna Jacobapolder naar Zijpe. Dat was tot dan vanaf Brabant de kortste weg naar Schouwen-Duiveland.

Als je stond te wachten tot de boot aankwam zag je jongelui met een emmer water, spons en zeem van auto naar auto lopen om de voorruit van de meestal Duitse toeristen schoon te maken. Dat was ook een manier om een centje bij te verdienen. Zo druk het toen kon zijn, zo rustig is het nu op het eiland Sint Philipsland. Restaurant ’t Veerhuis is er nog steeds gevestigd, maar de veerboot vaart alleen nog in het zomerseizoen voor fietsers.

Vorige zomer gingen mijn vrouw en ik fietsen over het eiland ‘Flipland’. We hadden ons goed voorbereid en gegoogeld naar de openingstijden van de restaurants. En zowel ’t Veerhuis als MetSmaak zouden geopend moeten zijn. Rond 10.30 uur fietsten we vanaf De Heen richting Zeeland.

In Sint Philipsland aangekomen vonden we een prachtig fietspad onderaan de dijk langs het water van de Krabbenkreek, een zijtak van de Oosterschelde. Even na 12.00 uur kwamen we bij ’t Veerhuis aan.

Stil op de parkeerplaats

Een mooie tijd voor een rustpauze met lunch. Het was wel erg stil op de parkeerplaats, maar de deur van de eetgelegenheid was open, dus wij naar binnen. Op onze vraag of we een hapje konden eten antwoordde de wel aanwezige uitbater: ‘We zijn gesloten. Kijk maar op onze website.’

Dan maar verder gefietst langs de andere kant van het eilandje terug naar het dorp, naar het andere café. Ook MetSmaak had zijn deur open, maar was toch gesloten. Er zat dus niks anders op om dan maar terug te fietsen richting Brabant.

Gewoon eerst opbellen

Uiteindelijk zaten we om 13.30 uur aan de lunch in Steenbergen. Dus volgende keer nog beter voorbereiden en het café waar we willen rusten gewoon opbellen net als in de tijd dat er nog een pontje voer van Anna Jacobapolder naar Zijpe.

Rens Meesters,

Bergen op Zoom

