Lachen als een boerin met kiespijn

Het beeld dat ik tot dan van mijzelf had was goed uitziend en een redelijk getraind lichaam. Dat werd op dat moment bevestigd doordat ik niets gebroken had en volgens mij was ik toch nog redelijk soepel door geknald.

Drie maanden later kwam ik op de spoedeisende hulp terecht met behoorlijke buikklachten. Dat bleek later een beklemde buikzenuw te zijn. Waarschijnlijk nog door de val.

Mijn man viel in een lachstuip en zei: ‘Ja hoor dat gaat over jou.’ Ik keek hem vol ongeloof aan en voor het eerst in lange tijd dacht ik eraan dat ik inderdaad 75 jaar oud was. Bij het invullen van mijn geboortejaar denk ik er gewoon nooit aan hoe lang dat geleden is.