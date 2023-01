Boete voor PostNL is terecht!

Al op maandag 19 december jongstleden heb ik in Veghel een brief gepost omdat deze uiterlijk op donderdag 22 december op de plaats van bestemming, Naarden, moest zijn. Omdat ik bang was dat deze brief in de kerstpost terecht zou komen, heb ik voor een zakelijke A4 enveloppe gekozen en deze voldoende gefrankeerd. 2,88 euro voor 55 gram. Adres en postcode zijn correct omschreven. Deze brief is tot mijn ergernis pas op woensdag 28 december in Naarden bezorgd. Als ik dan op donderdag 29 december in het Brabants Dagblad lees dat PostNL 2 miljoen euro boete moet betalen omdat in 2019 niet genoeg post op tijd is bezorgd, kunnen we vaststellen dat de veel te late bezorging van mijn brief geen incident is maar een structureel probleem. Misschien is het voor de Raad van Commissarissen van PostNL een idee om het verantwoordelijke bestuur/management te vervangen in bestuurders die bereid zijn de klant, als niet onbelangrijke stakeholder, serieus te nemen.

Hein Engelen

Veghel

Alleen maar mannen

Met een dichtgeknepen oog heb ik naar de uitvaart van paus Benedictus gekeken. Het viel mij op dat het plein vol stond met mannen. Paus Franciscus heette de mensen welkom als ‘vrienden’ van Christus, maar even voor de goede orde: Jezus had ook vele vriendinnen, dat woord miste ik even. De dienaressen van Jezus zag ik tussen de menigte staan vele meters verderop. Het was de bedoeling dat Jezus een ecclesia wilde stichten en dat is een gemeenschap van vrouwen en mannen. En geen kerk met alleen maar mannen, wat nu nog steeds het geval is. De kerk heeft op dit gebied de plank helemaal misgeslagen. Benedictus was een man van traditioneel geloof, maar had de geloofsboodschap van Jezus op dit gebied niet goed begrepen.

Anka van Dijk

Tilburg

Miskleun

Het staat buiten kijf dat Maarten van Helvoirt Jumbo-supermarkten met opzet probeert te ‘bashen’ [BD 4 januari; ‘Klant trekt zich niks aan van de misperen van Jumbo’]. Is de inhoud van dit artikel, waarbij Jumbo onderuit wordt gehaald, nieuwswaardig? Waar is de objectiviteit van BD? Welk doel dient het? Waarom staat het artikel van Jurriaan Nolles [pagina 16] niet op de voorpagina waarbij enige nuance in nieuwswaardigheid is te bespeuren ten aanzien van de berichtgeving over Jumbo? Dan was het artikel van Maarten van Helvoirt compleet overbodig geweest.

Theo van den Heuvel

Schijndel

Einde aan vuurwerkbeleid

Met groot genoegen en instemming las ik de opinie van Marieke van der Kruijs uit Vught in uw krant [BD 7 januari; ‘Met permissie van overheid zijn we elk jaar oorlogsgebied’]. Goed verwoord en kernachtig. Toen het nieuwe jaar enkele dagen oud was, wilde ikzelf ook in de (figuurlijke) pen kruipen, maar het kwam er niet van. Alleen wilde ik mijn brief toesturen aan alle regeringspartijen met de smeekbede om per direct een einde te maken aan dit vuurwerkbeleid. Een verbod om vuurwerk te verkopen, in bezit te hebben, af te steken en te verhandelen. Misschien kan zij haar opiniestuk aan onze bewindslieden toesturen.

C.H.P. Boogaarts

Tilburg

Pantin en Pantine

Na het lezen van het artikeltje Pantin wordt een jaar Pantine [BD 7 januari; Stad Pantin heet nu ‘Pantine’ om ‘gelijkheid te bevorderen’, en dat maakt in Frankrijk veel los], heb ik de volgende suggestie:

’s-Hertogenbosch wordt een jaar ’s-Hertogenbossche?

’s-Hertogenbosch wordt anderhalf jaar ’s-Hertoginnenbosch?

‘s-Hertogenbosch wordt 9 maanden ’s-Histogenbosch?

Guus Mulder

Den Bosch