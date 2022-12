Waylon wordt gewoon Willem en juf Roos beleeft de gekste avonturen, er valt weer veel te beleven voor jong en oud

Volledig scherm Waylon speelt in Tilburg. © Brunopress

Waylon wordt ‘gewoon’ Willem

Waylon kennen we vooral van countrymuziek, zijn tweede plek op het Songfestival en The Voice. Nu gooit hij het over een andere boeg en eert hij zijn Nederlandse wortels met een nieuw album en theatertour. Waylon wordt Gewoon Willem. Hij zingt persoonlijke liedjes in zijn moerstaal met de poëzie die hoort bij een levenslied.

29 december Schouwburg Concertzaal Tilburg

Op avontuur met Juf Roos

Juf Roos is de lievelingsjuf van veel peuters en kleuters. Ze beleeft dan ook altijd de gekste avonturen met Gijs. Deze keer maakt het duo zich op voor de landelijke Molendag. Maar natuurlijk gaat er iets mis en dreigt alles in de soep te lopen. Lukt het om de molen op tijd weer in orde te krijgen? Vast wel!

29 december Theater de Blauwe Kei, Veghel

De berg die kon groeien

Voor kunstenaar Vincent Dams (1983) is geen berg te hoog. Sterker nog, hij laat ze groeien. Hoe dat eruit ziet, is te zijn bij kunstplatform PARK in Tilburg tijdens de expositie Story of the mountain that grew too fast (and a dog called Candide). Naast de berg zijn er vijf nieuwe schilderijen, een muurschildering en een serie multiples van Dams te zien.

7 januari tot en met 19 februari Kunstplatform Park Tilburg

Voorstelling over alles wat je niet ziet

Twee artiesten, een theatertechnicus en een muzikant wachten op het begin van hun voorstelling. Alles is er, maar waar blijft toch het publiek? Al snel blijkt dat er meer dingen onzeker zijn. Van wie is dat koffiebekertje dat door de lucht zweeft? En welk spook gaat er daar met het verlengsnoer vandoor? Zijn ze er zelf eigenlijk wel? De Onzichtbare Man (4+) van Theater Artemis gaat over alles dat je niet ziet.

28 december De Nieuwe Vorst, Tilburg 6, 7 en 8 januari Verkadefabriek, Den Bosch

Nieuwe muziek van Mercy John

‘Local’ Mercy John (geboren in Erp, wonend in Veghel) schreef samen met Danny Vera de megahit Roller Coaster en met zijn band maakte hij furore op verschillende poppodia en festivals. Nu staat hij in het theater met nieuwe muziek, onlangs kwam zijn album Nights On Fire uit. Hij raakte geïnspireerd tijdens nachtelijke wandelingen door zijn dorp.

28 december Theater de Blauwe Kei, Veghel