Uittip: Kaapstad Festival 2023

TILBURG - Het trilt, zindert, ritselt, knispert, ademt en zwaait heen en weer. Tijdens de belevingstentoonstelling Is it alive? toont het TextielMuseum in Tilburg ruimtelijke textiele installaties met technologie tot leven komen.